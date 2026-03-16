Юрий Горбунов после отказа Шона Пенна от награды на "Оскаре-2026" показал совместное фото на вокзале

Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая и Шон Пенн / © instagram.com/gorbunovyuriy

Реклама

Украинский продюсер, актер и ведущий Юрий Горбунов высказался об отказе Шона Пенна от «Оскара-2026».

Так, неожиданно шоумен опубликовал ряд фото в Instagram с большим другом Украины. Горбунов поделился воспоминаниями, как вместе с женой Екатериной Осадчей они виделись с Шоном Пенном. Встреча с легендой стала возможна во время одного из его приездов в столицу Украины во время войны.

К слову, особым постом с голливудским актером Юрий поделился после церемонии «Оскар-2026», которую Шон проигнорировал. Тем не менее, шоумен порадовался за звезду фильма «Одна битва за другой» и поздравил его с наградой в категории «Лучшая мужская роль второго плана» с благодарностью за проукраинскую позицию.

Реклама

«Поздравляем нашего друга и патриота Украины Шона Пенна с третьим в его жизни „Оскаром“! Первый был в 2004 году за фильм „Таинственная река!“ Второй — в 2009-м за фильм „Милк“! И вот третья награда за фильм „Одна битва за другой“! Браво, Маэстро, и спасибо за неустанную поддержку Украины!» — написал украинский ведущий.

