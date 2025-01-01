Юрий Горбунов признался, чем он зарабатывает во время войны и как изменились эти суммы

Украинский ведущий и один из продюсеров фильма "Потяг у 31 грудня" Юрий Горбунов раскрыл свои заработки.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" шоумен признался, что война внесла значительные коррективы в его гонорары. В частности, полученные суммы от заказчиков уменьшились. Тем более компании стали проводить меньше корпоративов, что снизило количество приглашений их провести. Шоумен делится, что сейчас основным источником дохода для него является съемка в кино и на телевидении.

"Цифры не буду называть. Но сейчас как таких корпоративов нет. Все, чем мы занимаемся последние два года – наши волонтерские концерты с Михаилом Хомой и Александром Пономаревым, где мы поддерживаем в каждом городе свою бригаду местную. Это сейчас основная работа, кроме съемок в кино и с нового года будет новый проект, работа на телевидении. Как таких новогодних корпоративов очень мало. И цена за них будет точно отличаться от цены, которая была до войны", - рассказал Горбунов.

Юрий Горбунов с Михаилом Хомой и Александром Пономаревым / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Знаменитость говорит, что этот процесс полностью естественен. Однако добавляет, что с ним до сих пор остаются его клиенты, которые продолжают заказывать ведение праздников именно у него. И вспоминает, как до великой войны некоторые из заказчиков предлагали 15 тыс. дол. за проведение праздничного вечера для компании. Это и стало самым большим гонораром звезды за все время.

"Было время, когда за день было два корпоратива. Но времена проходят. Однако есть клиенты, с которыми я уже 30 лет: им вел корпоративы, дни рождения и все остальное. Максимальный гонорар, который предлагали – 15 долл. за вечер", – объяснил звезда.

Напомним, ранее Юрий Горбунов рассказал, как помог звезде "Лиги Смеха" Виктору Розовому, который на фронте получил серьезное ранение.

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