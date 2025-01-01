Юрий Горбунов признался, как помог Розовому из "Лиги смеха" после серьезного ранения на фронте

Украинский ведущий и один из продюсеров фильма "Потяг у 31 грудня" Юрий Горбунов высказался об осколочном ранении юмориста Виктора Розового на фронте.

Так, звезды познакомились во время третьего сезона шоу "Лига смеха". Тогда Горбунов стал тренером команды "Загорецкая Людмила Степановна", где одним из участников был Розовый. Ведущий в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" говорит, что сразу после новости об осколочном ранении головы актера на передовой взялся ему помогать. В частности, организовал сбор средств и посетил раненого бойца в больнице.

"Мы помогали ему, собирали средства Вите, были у него в госпитале. И я видел, что Витя уже был на сцене "Лиги смеха" и уже все пошло к лучшему. Где-то через три недели после ранения мы приехали в госпиталь в Киеве. Он был в сложном состоянии, но узнал нас, и мы говорили", - поделился звезда.

Виктор Розовый после ранения вернулся на "Лигу Смеха"

Кроме того, Юрий признался, что гордится коллегой. По его мнению, Виктора можно считать настоящим героем. К тому же продюсер признался, что актер обладает необычным мышлением, позволяющим ему придумывать нестандартные шутки.

"Витя очень крутой! Я горжусь им, потому что он ушел на фронт и сделал то, на что не каждый из нас может решиться. Надеюсь, что Витя вылечится. Он с неординарным мышлением и чувством юмора. Так называемый альтернативный юмор", — добавил Горбунов.

Напомним, ранее Юрий Горбунов рассказал, как полномасштабная война повлияла на его отношения с кумом Потапом. Продюсер объяснил, как относится к скандальному рэперу.

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