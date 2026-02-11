Юрий Горбунов признался, общается ли с первой женой и где она сейчас находится

Юрий Горбунов / © instagram.com/gorbunovyuriy

Украинский продюсер, актер и ведущий Юрий Горбунов откровенно признался, общается ли с первой женой и где она сейчас находится.

Шоумен в течение 20 лет был женат на актрисе балета ивано-франковского театра Людмиле. На проекте "Наодинці з Гламуром" артист признается, что поддерживает связь с экс-женой. Периодически бывшие супруги общаются, как правило, по телефону. Долгое время Людмила жила в Америке, а сейчас же вернулась в Украину.

"Не так часто, периодически общаемся. Ну как общаемся, это по телефону, иногда да. Она была долго в Америке, сейчас вернулась в Украину. Живет своей жизнью", - говорит шоумен Анне Севастьяновой.

Юрий Горбунов / © пресслужба каналу "1+1"

Тем не менее, Юрий Горбунов отметил, что каждый из них живет свою жизнь уже много лет: "Там своя жизнь, а у меня уже своя. Уже 10 лет".

Отметим, сейчас Юрий Горбунов проживает в браке с ведущей Екатериной Осадчей. Пара заключила брак в феврале 2017 года. У супругов есть двое общих сыновей - Иван и Даниил.

Кстати, недавно Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов праздновали годовщину брака. По случаю особенной даты влюбленные пошутили о семейных привычках и признались, хотят ли еще детей.