Юрий Горбунов признался, сколько автомобилей помог приобрести для ВСУ

Ведущий "Голосу країни-12" Юрий Горбунов с начала полномасштабной войны занимается волонтерством. В частности, знаменитость помогает покупать кареты скорой помощи для ВСУ.

В своем Instagram Горбунов показал, как передавал одному из госпиталей авто специального назначения. На карету скорой помощи Юрий собирал деньги вместе с украинскими блогерами.

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"Третья карета скорой помощи, на которую мы собирали с блогерами, уже в одном из госпиталей! Спасать наших защитников и приближать большую победу — наша святая обязанность! Работаем дальше! Слава ВСУ! Слава Украине!" – рассказал Горбунов.

К слову, кареты "скорых" на фронте крайне необходимы. Автомобили помогают спасать жизнь украинским защитникам. Впрочем, кареты "скорых" попадают под обстрелы.

"Скорая", которая была на передовой / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

В общем, это уже 121 автомобиль, который ведущий вместе с "Спілкою підприємців кіно і теле індустрії" помог приобрести для украинских защитников на передовую.

Напомним, ранее Дарья Петрожицкая рассказала, как помогает украинцам за границей. Актриса в Германии прямо на улице собирает средства для защитников.

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