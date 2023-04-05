Юрий Горбунов прокомментировал исчезновение своего кума Потапа и его скандальный трек "Волонтер"

Украинский телеведущий Юрий Горбунов прокомментировал исчезновение своего друга и кума, рэпера и продюсера Потапа.

В интервью программе "Слава+" Горбунов не стал спорить, что действительно за последний год Потап исчез из украинского медиапространства и очень редко дает о себе знать. В то же время Горбунов выразил надежду, что Потап сможет выйти из этого положения:

"Соглашаюсь. Это же факт. Это не то, соглашаешься ты или не соглашаешься. Как из этого выходить, я не знаю. Я думаю, что Леша выйдет из этого. Но общество требует в конкретных случаях конкретных героев. И если посмотреть топ-100 артистов за прошлый год, которые популярны среди украинских слушателей, там очень мало наших топ-артистов, которые были в топе до войны.Время все расставит по своим местам.. Поэтому в такое время нужно быть рядом друг с другом", — сказал ведущий.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая с Потапом

Также он выразил мнение, сможет ли Потап вернуться в первый эшелон артистов и прокомментировал его скандальный трек "Волонтер", за который репера захейтили:

"Я бы очень хотел. Потому что я очень хорошо Алексея знаю, я его очень люблю. Он очень добрая и очень тонкая натура, и очень творческая. То, что он любит эпатаж и эпатаж иногда вылезает боком, ну да. Я бы такую песню не выпустил, или поменял бы текст, но надо знать Лешу. Леша на эпатаже очень часто показывал свою сущность. Она такая. С ним всегда очень весело в компании, он очень любит юмор, он умеет поддержать разговор. Поэтому часть эпатажа в его творчестве присутствует. То, что этот эпатаж не всегда корректен в этих условиях, это понятно", — сказал Горбунов.

Напомним, ранее Юрий Горбунов прокомментировал исчезновение Влада Ямы и Олега Винника. Ведущий признался, что эти артисты его удивили.

Читайте также: