Юрий Горбунов прокомментировал, как относится к своим кумовьям Каменских и Потапу, сидящим за границей

Потап и Настя Каменских, которые являются кумами Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей, находятся за рубежом.

Украинцы разделились в своих позициях – кто-то осуждает тех, кто уехал, мол, здесь от них пользы было бы больше. Однако ведущий Юрий Горбунов, который находится в Украине и активно волонтерит, принадлежит к тем украинцам, которые не осуждают уехавших.

В программе "Слава+" Горбунов прокомментировал выезд его кумов Потапа и Насти Каменских за границу:

Юрий Горбунов с женой Екатериной Осадчей и Потапом

"Алексей с Настей выехали на неделю раньше, поехали по своим делам и там остались. Есть еще артисты. Я не имею права никого винить – кто уехал, кто есть за границей. Знаю о Леше, сколько он много делает там, оставаясь за границей, для украинцев. То же и Дима Монатик, то же и Бабкин. Устраивая благотворительные концерты, перечисляя средства. Я не знаю, возможно им бы не удалось, оставаясь здесь, как-то помогать фронту и Украине. Возможно, там у них есть больше возможности это сделать. Очень много людей, которые находятся в Украине и ничего не делают, в том числе и мужчины. А есть такие, кто за границей и помогают, и волонтерят, собирают средства, передают их сюда", — объяснил свое мнение Юрий.

Юрий Горбунов и Дмитрий Монатик

Вместе с тем отреагировал шоумен и на новость о тех мужчинах, которые за 10 тысяч долларов пытаются уехать из Украины. Горбунов считает, что таких мужчин стоило бы выпускать, однако, при одном условии:

"Не пускать их, на мой взгляд, это тоже неправильно. Потому что если он за бабки хочет уехать, то он на фронт не уйдет. Он будет искать разные варианты как сделать так, чтобы не уйти, даже если ему придет повестка. Поэтому, если у тебя есть 10 тысяч долларов, чтобы выехать за границу. То выпустите его. Возьмите с него 30 тысяч долларов, пришлите эти деньги на ВСУ. Но потом, когда он захочет вернуться, а он захочет вернуться, потому что он эти деньги зарабатывает в Украине, — 50 тысяч долларов на восстановление Украины. Я вас уверяю, это было бы правильнее, чем кричать мы вас никого не упустим", — объяснил Горбунов.

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