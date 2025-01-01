Юрий Горбунов раскрыл правду о романе с Осадчей и их жениться при одном условии

Украинский ведущий и один из продюсеров фильма "Потяг у 31 грудня" Юрий Горбунов впервые за долгое время поделился подробностями личной жизни.

В частности, откровенно рассказал о браке с ведущей Екатериной Осадчей. Так, продюсер в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" впервые заявил, что роман между ними зародился неожиданно. Инициатором отношений стала Екатерина, а вот он взял ответственность признаться ей в любви. Возлюбленные долго скрывали свою любовь от публики до появления у них первого общего сына.

Сейчас пара уже 10 лет в браке и воспитывает двух общих сыновей. К слову, Юрий не скрывает, что дети стали основой официального оформления их отношений. Продюсер говорит, если Екатерина не согласилась бы с его желанием, то тогда их отношения не имели бы перспективы. Впрочем, взгляды на жизнь у пары совпали, и сейчас они совершенно счастливая семья.

Юрий Горбунов с супругой / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Чем меньше люди знают, тем спокойнее спят. Но мы понимали, что уже настал момент, когда нельзя скрыть беременность и о ней надо заявить. В то же время заявить о наших отношениях, что здесь нет незаконных вещей. Мы законно женились и дети родились в законном браке. Все были удивлены. Да и мы сами были удивлены. Я иногда сам не понимаю, как это происходит. Инициатором наших отношений была Катя. Во-вторых, я сказал, что у наших отношений будет перспектива только тогда, когда будут дети. А она сказала: "Да, я понимаю". Мы сейчас счастливы. 10 лет, а как один день", - рассказал Горбунов.

Знаменитость также объяснил, что Осадчая не брала его фамилию и он не настаивал на этом. Все потому, что никакого смысла пара в этом не видит.

"Зачем ей брать фамилию Горбунова, если ее все знают, как Осадчую. Какой смысл менять фамилию, чтобы что? Мое самоутверждение? Мне это не нужно", — объяснил продюсер.

Юрий Горбунов с семьей / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Напомним, ранее Юрий Горбунов неожиданно заговорил о будущем пополнении в семье. Шоумен признался, хотят ли они с женой Екатериной Осадчей стать еще родителями.

Читайте также: