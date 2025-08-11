- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 92
- Время на прочтение
- 1 мин
Юрий Горбунов рассекретил, как по-особенному будет праздновать 55-летие
В этом году в Юрия Горбунова юбилей. Шоумену исполняется 55 лет.
Украинский продюсер, актер и ведущий Юрий Горбунов рассекретил, как будет праздновать 55-летие.
Вскоре у шоумена будет день рождения, а именно 24 августа. Более того, у ведущего в этом году еще и юбилей. Юрию Горбунову исполняется 55 лет. В программе "Ранок у великому місті" знаменитость рассекретил, как по-особенному будет праздновать день рождения.
Хотя это и важная дата, однако продюсер считает, что громкие вечеринки пока не ко времени. Поэтому, Юрий Горбунов планирует пригласить домой ближайших друзей и родных и разделить с ними праздничный день.
"Мы будем дома. Как это ни странно, не хочется никаких празднований. Это точно не ко времени. Хочется видеть всех своих родных, друзей, детей, жену, чтобы они все были рядом. И тихонько отпразднуем", - признается шоумен.
