Юрий Горбунов рассекретил, как по-особенному будет праздновать 55-летие

Юрий Горбунов / © instagram.com/gorbunovyuriy

Украинский продюсер, актер и ведущий Юрий Горбунов рассекретил, как будет праздновать 55-летие.

Вскоре у шоумена будет день рождения, а именно 24 августа. Более того, у ведущего в этом году еще и юбилей. Юрию Горбунову исполняется 55 лет. В программе "Ранок у великому місті" знаменитость рассекретил, как по-особенному будет праздновать день рождения.

Хотя это и важная дата, однако продюсер считает, что громкие вечеринки пока не ко времени. Поэтому, Юрий Горбунов планирует пригласить домой ближайших друзей и родных и разделить с ними праздничный день.

Юрий Горбунов / © скриншот с видео

"Мы будем дома. Как это ни странно, не хочется никаких празднований. Это точно не ко времени. Хочется видеть всех своих родных, друзей, детей, жену, чтобы они все были рядом. И тихонько отпразднуем", - признается шоумен.

Напомним, недавно приятель Юрия Горбунова - певец Александр Пономарев - праздновал день рождения. Артисту исполнилось 52 года. В комментарии сайту ТСН.ua исполнитель рассекретил, где праздновал день рождения и кого из звезд пригласил.