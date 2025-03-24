Юрий Горбунов рассекретил, как учит подросшего 3-летнего сына от Осадчей вести бизнес

Шоумен показал, как проводит время с Данилой.

Украинский продюсер и ведущий Юрий Горбунов порадовал семейным контентом с младшим сыном от жены, ведущей Екатерины Осадчей.

Снимком с Данилой шоумен поделился в Instargram-stories. На фото Юрий Горбунов показал, как проводит время с подросшим 3-летним сыном. В частности, семейство развлекается, играя в настольные игры. Они выбрали игру под названием "Ферма".

Юрий Горбунов шутит, что таким образом воспитывает Данилу будущим бизнесменом. Судя по сосредоточенному взгляду сына продюсера, ему очень нравится проводить время с отцом за игрой в настолку.

"Игра в ферму! Воспитываем бизнесмена", — подписал фото с Данилой ведущий.

Сын Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Отметим, Юрий Горбунов и Екатерина Осадча воспитывают двоих общих детей. В феврале 2017 года у супругов родился сын Иван, а в августе 2021-го – Даниил. Он экс-мужа ведущая воспитывает Илью, который появился на свет в 2002 году.

Напомним, недавно Екатерина Осадчая делилась семейным контентом с сыновьями от Юрия Горбунова. Ведущая показывала их развлечения за границей.

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