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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Юрий Горбунов рассекретил таланты сыновей от Осадчей и похвастался их успехами

Один сын звездных супругов более артистичен, а другой — предпочитает спорт.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов и их сыновья

Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов и их сыновья / © instagram.com/kosadcha

Украинский продюсер и ведущий «Голосу країни-14» Юрий Горбунов похвастался талантами сыновей от жены Екатерины Осадчей.

Звездные супруги воспитывают 9-летнего Ивана и 5-летнего Даниила. У мальчиков разные характеры и увлечения. Юрий Горбунов на проекте "Ближче до зірок" говорит, что младший сын растет более артистическим. Даниил любит выполнять творческие упражнения, учить стихи и тексты песен, а также рисовать.

Тем временем у старшего сына Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей совсем другие увлечения. Иван обожает спорт и, как говорит ведущий, добивается успехов. В частности, мальчик любит картинг, серфинг, лыжи и сноуборд.

Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая и их сыновья / © пресслужба каналу "1+1"

Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая и их сыновья / © пресслужба каналу "1+1"

«Меньшему Даниилу пять. Он гораздо лучше, чем Иван делает разные творческие упражнения, учит стихи, знает песни, хорошо рисует. А Иван — это все спорт. Вот у него картинг, серфинг, лыжи, сноуборд. Главное, что он делает в нем успехи», — поделился продюсер.

Напомним, у Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей выдались насыщенные рабочие будни, поскольку стартует 14 сезон «Голосу країни», а они на проекте ведущие. Поэтому супругам приходилось оставлять сыновей дома с няней. Однако ведущие нашли выход из ситуации. Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов взяли сыновей на съемочную площадку, где мальчики встретились со звездным тренером — их кумиром.

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