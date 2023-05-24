Юрий Горбунов рассекретил, в какой стране будет сниматься "Голос країни-13"

Сегодня в эфире "Сніданку з 1+1" на телеканале "1+1 Украина" ведущие проекта "Голос країни" Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая рассказали об особенностях 13 сезона главного музыкального проекта.

Так, в эфире подогрели слухи о том, что Украина и Польша объединились для создания нового сезона. По словам Горбунова, съемки нового сезона "Голосу країни" пройдут в Польше. Напомним, официального подтверждения этой информации еще не было.

"Чрезвычайно приятно констатировать факт, что "Голос країни-13" расширяет свои горизонты и снимает любые границы. Польша – это главный друг Украины, подставивший свое плечо в трудную минуту, так что в творчестве мы объединимся. "Голос країни" зазвучить по всей Европе, ведь Украина и Польша объединяются для создания нового сезона музыкального проекта", – сказал Юрий Горбунов.

Голос країни / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Ведущие также отметили, что кастинг проекта продлен до 15 июня.

"Мы планируем объединить украинцев со всех уголков мира на съемочной площадке в Польше, поэтому если вы украинец, проживаете в Европе, или в Украине, мы ждем на вас онлайн-кастинге, который длится до 15 июня. Не медлите и заполняйте заявку онлайн прямо сейчас", – подчеркнул Юрий Горбунов.

Екатерина Осадчая дала советы, что сделать вокалистам, чтобы удачно пройти кастинг "Голосу країни".

"В первую очередь могу дать совет не волноваться, а правильно выбрать репертуар. Важно, чтобы песня была интересна вокально, ведь от этого зависит первое впечатление, которое вы произведете на кастинг-менеджера. Советую использовать свой шанс по полной, и если у вас получается записать в одном видео "поппури" – это нужно сделать", – говорит Екатерина Осадчая.

Голос країни / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, телеканал ищет вокалистов от 16 лет, которые мечтают, чтобы их пение услышали миллионы. Для того чтобы пройти онлайн-кастинг нужно заполнить анкету на сайте casting.1plus1.ua в разделе "Голос країни" и скачать туда видеоролик или ссылку на видео своего пения. Лучшие анкеты участников будут прослушаны музыкальными продюсерами, а вокалисты получат возможность выступить на главной музыкальной сцене страны и показать свое пение всему миру. Новый сезон "Голосу країни" покажут на "1+1 Украина".

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