Юрий Горбунов рассказал, что мечтает получить "Оскар",и кому охотно дал бы интервью

2 сентября украинский телеведущий принял участие в международном онлайн-форуме №1 "Из пустоты в изобилие".

1 и 2 сентября состоялся 24 часовой нон-стоп, масштабный онлайн форум, который организовал международный коуч и тренер Андреас Тиссен вместе с мировой образовательной платформой Edufy.

К форуму были привлечены 24 легендарных спикеров из США, Германии, Украины, Казахстана, Австралии, Израиля и Канады.

пресслужба каналу "1+1"

Более 100 000 одновременно зрителей со всего мира познакомились, послушали и увидели продюсера №1 в Украине, актера и телеведущего канала 1+1 Юрия Горбунова, которого на форум пригласил Андреас Тиссен. На 6 континентах звучал украинский язык, а речь Юры переводили на четыре языка и сурдоперевод.

Андреас Тиссен и Юрий Горбунов / пресслужба каналу "1+1"

Украинский телеведущий появился на одном мероприятии с известными спикерами: мотивационным тренером Ником Вуйчич, другом и партнером Опры Уинфри - признанным писателем и режиссером Тимом Стори; психологом Аллан Пиз; тренером по личностному росту Ицхаком Пинтосевича; биологом Кэролайн Лиф; автором бестселлеров Робином Шармом и другими. Одним из хедлайнеров форума стал Джон Максвелл - американский эксперт по лидерству, автор бестселлеров, который имеет миллионы читателей по всему миру.

пресслужба каналу "1+1"

Горбунов выступил в качестве специального гостя и ведущего на дискуссионные панели "О семье, дружбе, коммуникации на работе, взаимопонимание и доверие". Учитывая, что Юрий имеет успешную карьеру и крепкую семью - не удивительно, почему организаторы выбрали именно его спикером, и именно этой темы.

Рассматривая успех Юрия Горбунова, который сейчас работает над новым проектом и вместе с Film.ua и 1+1 media снимает эксклюзивно для платформы Киевстар ТВ сериал "Скажені сусіди", у него поинтересовались, что он считает своим большим успехом в жизни, и почему именно так назвал новый сериал.

пресслужба каналу "1+1"

"Сериал "Скажені сусіди" - это производная от нашего фильма "Скажене весілля", которым я очень горжусь. Это первый украинский фильм, который установил национальный рекорд. До нас еще никто сугубо украинский продукт не делал популярным. "Скажене весілля" - стало первым украинским фильмом, чей формат был экспортирован за границу - в США, Польшу, Чехию, Канаду, Литву та другие. Разбирая эту составляющую успеха, почему так произошло? Я могу точно сказать, что мы не ставили перед собой задачу сделать рекорды, собрать миллионы, которые мы, к счастью, собрали. Мы ставили цель - сделать качественное кино для всех, для каждого. Обычную народную комедию, которая будет узнаваемой для всех. Почему она "выстрелила", и нашла отклик в сердцах украинцев? Потому что это кино о нас, об украинцах. Каждый узнал себя, своего отца, своего соседа. И тогда я понял, что для нас гораздо ближе всегда будет то, что происходит вокруг нас. Те люди, звезды Голливуда - где-то там далеко. Но, конечно, я как актер, продюсер - я мечтаю получить Оскар. Если бы Уинфри взяла у меня интервью - это было бы классно, крутая история, о которой можно мечтать. И здесь среди коллег есть американский режиссер Тим Стори, друг Опры Уинфри, может, он ей это передаст", — улыбаясь сказал Юрий Горбунов.

Юрий Горбунов / пресслужба каналу "1+1"

По завершению онлайн-форума состоялась благотворительная акция для проекта "Здійсни мрію". Все участники и спикеры объединили усилия ради осуществления мечты тяжелобольных детей и обеспечение работы школ в больницах Украины - сделав благотворительный взнос - 800 000 грн. Сертификат приняла кураторка проекта "Здійсни мрію", телеведуча "Проспорт" на канале 1+1 Александра Лобода.

Александра Лобода, Андреас Тиссен и Владимир Рабчун / пресслужба каналу "1+1"

Также мероприятие посетили - ведущая "Сніданок.Вихідний" Валентина Хамайко и ведущий "Твій день" Владимир Рабчун на 1+1.

Валентина Хамайко / пресслужба каналу "1+1"

На мероприятии зафиксировали рекорд - Самый длительный международный онлайн форум с одним модератором. Рекорд занесен в книгу "Национальный реестр рекордов Украины", которая является официальным представителем Книги Рекордов Гиннеса в Украине.

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