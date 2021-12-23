Юрий Горбунов рассказал, как 4-летний сын громко расплакался в кинотеатре

Иван переживал за героя мультика.

21 декабря состоялась премьера анимационной комедии "Співай-2".

Мультфильм рассказывает о неугомонной коале по имени Бастер Мун и его друзьях, которые отправляются в новое музыкальное приключение. Как и в первой части, роль Бастера Муна дублировал ведущий 1+1 Юрий Горбунов. Герой Горбунова - мечтает сделать фантастическое шоу "Космичнее космического" с впечатляющими песенными и танцевальными номерами. Как это получилось у Юрия Горбунова-Бастера Муна, смотрите уже с 23 декабря в кинотеатрах.

Ведущий нового 12 сезона "Голоса страны", стартующего в 2022 году, рассказал, что над озвучиванием своего героя работал 5 дней, по 5 часов ежедневно.

Юрий Горбунов / пресслужба каналу "1+1"

"И это большой объем работы. Ты, когда заканчиваешь работу, снимаешь наушники, выходишь на улицу, ты как будто из другого мира возвращаешься. Настолько эта история помогает тебе погрузиться в сказки, вернуться в детство, когда ты начинаешь верить всему происходящему в мире зверей. Это очень крутая история", – поделился эмоциями Юрий.

Также Горбунов рассказал, есть ли какие-то ситуации из первого или второго мультика "Співай", которые похожи на реалии украинского шоу-бизнеса. По словам ведущего, в мультфильме действительно можно провести параллель, которая есть в мировом шоу-бизе.

"Есть грозные продюсеры, есть пробивающиеся люди. И главная мораль, и ценность, что человеческие отношения — в этом случае отношения между животными — это когда люди слышат друг друга, верят и понимают, любовь и хорошее отношение к другим — они обязательно побеждают. Всегда зло должно быть наказано – это главная мораль. Здесь так и происходит. В шоубизнесе не всегда так, но это приходит рано или поздно. Это вымышленная история, но она взята из реалий. "Співай" очень похож на наше шоу "Голос страны", потому что в первой части герои приходили в театр и пытались поразить Бастера Муна, чтобы победить и доказать себе и близким, что они талантливы, как и к нам на "Голос" приходят люди, чтобы показать, какие они способны. Во второй части мультика уже знакомые нам герои отправляются в музыкальное приключение и делают свое концертное шоу, как и мы на финале "Голос країни" всегда заканчиваем сезон грандиозным перформансом", — поделился продюсер.

Юрий Горбунов / пресслужба каналу "1+1"

Юрий Горбунов также признался, что его старший сын Иван, которому в феврале исполнится 5 лет, не смотрел первую часть мультика, но они планируют пойти с семьей на другую.

"Иван еще был маленький. Я не уверен, что он и сейчас это поймет, но, думаю, ему будет интересно. Мы недавно ходили на мультик о собачке. Когда была пауза большая в звуке на экране и в зале, а там одну собачку посадили за решетку, он громко плакал, и говорил: "А как же? Кто ему там будет есть давать? Он активно реагирует на все, поэтому посмотрим, как он отреагирует на Співай-2", – добавил он.

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