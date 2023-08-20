Юрий Горбунов рассказал, как мужчины-участники "Голосу країни" выезжают за границу

Третьего сентября в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера европейского сезона "Голосу країни-13".

В интервью Алине Доротюк ведущий вокального шоу Юрий Горбунов рассказал о том, почему "Голос країни" актуален, какую поддержку оказали польские коллеги и кто стал участником этого сезона.

Юрий говорит, что в 13 сезоне приняли участие исключительно украинцы и вокалисты, имеющие украинские корни.

"Этот сезон отличается тем, что в нем принимают участие исключительно украинцы. На слепых прослушиваниях у нас был участник с Кубы, у которого мама украинка. Он досконально выучил язык и поет украиноязычные песни. В этом сезоне будут герои, многие годы живущие за границей и все это время демонстрирующие нашу культуру всему миру, к тому же будут вокалисты, которые не выезжали за границу во время полномасштабного вторжения. Будет много девушек, которые с детьми выехали из Украины во время полномасштабной войны и пришли на "Голос країни", чтобы получить немного ощущения родительского дома", - прокомментировал Горбунов.

Новый сезон снимается в Варшаве при поддержке польских партнеров и их мощностей. Горбунов отметил, что поляки проспонсировали весь сезон от декораций и до логистики.

Ведущие "Голосу країни-2023" Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая

Ведущий прокомментировал, как участники-мужчины "Голосу" выехали в Польшу и добавил, что на съемку в Варшаве поехали только критически важные сотрудники:

"Все что касается "Голосу" – это Министерство культуры. И у нас кстати, из нашей группы выехали далеко не все мужчины, не всем дали разрешение. В этом сезоне у нас был другой режиссер, ведь на съемку проекта выезжали только критически важные сотрудники Если в процентном соотношении, то в этом сезоне на "Голосі країни" работало где-то 20% мужчин, остальные - девушки. Участники-парни, поехавшие участвовать в проекте, получили абсолютно официальное разрешение на выезд в Польшу с окном дат на возврат в Украину, и за этим очень строго следит кастинг-отдел", – прокомментировал Горбунов.

"Голос країни-2023"

Ведущий говорит, что "Голос країни" – достойный ответ оккупантам, пытающимся сломать нацию и загнать украинцев в тупик.

"Голос країни" – это культурная пилюля для телезрителей, ведь у нашего врага одна цель – загнать нас в бомбоубежище и сделать так, чтобы наши театры не работали, кинотеатры были закрыты, а телевидение остановило вещание. Они хотят загнать нас в тупик, чтобы мы были напуганные, злые, голодные, холодные, босые и требовавшие от власти прекратить войну. Именно поэтому "Голос країни" нужен сейчас для того, чтобы наша культура работала, особенно в том случае, когда проект финансируют наши коллеги", – говорит Юрий Горбунов.

Напомним, ранее Юрий Горбунов прокомментировал упреки на счет того, что он якобы незаконно выезжал из Украины весной 2022 года. Ведущий отметил, что те СМИ, которые написали на него клевету, понесут ответственность. Горбунов уже обратился в соответствующие органы.

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