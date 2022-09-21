Юрий Горбунов рассказал, как они с Екатериной Осадчей готовят старшего сына в школу

Юрий Горбунов рассказал о том, как важно сейчас не останавливаться и продолжать поддерживать наших защитников на фронте, о своем возвращении в утреннее шоу "Сніданок з 1+1", об оставшихся жить и работать в России украинских актерах.

В июне Юрий Горбунов вернулся в утреннеее шоу "Сніданок" через 20 лет. Это было предложение канала, которое он с удовольствием принял:

"Я себе думал: интересно – а как это будет? Потому что мне уже казалось, что я свой гештальт с утренними программами закрыл. А тут судьба так вернулась. Атмосфера утреннего шоу — это настоящее сокровище для работы профессионального ведущего. Конкретно я не чувствую себя там хозяином, потому что там есть хозяева – Руслан Сеничкин, Люда Барбир, Егор Гордеев и Неля Шовкопляс, которые являются постоянными ведущими, а ты вклиниваешься туда третьим, но так еще более интересно, потому что это уже отношения не двух людей, а трех. Разные гости, ты постоянно в курсе всего происходящего, ты в рабочем тонусе" — рассказал Горбунов "КП" в Украине".

Фото: пресс-служба канала "1+1"

Также ведущий рассказал и о возвращении 12 сезона "Голосу країни" на телеканал ТЕТ со 2 октября, телетрансляция которого прервалась из-за полномасштабного военного вторжения в феврале. Они вместе с Екатериной Осадчей снова будут вести его:

"Впервые в истории проекта мы все вместе будем не только песней поднимать боевой дух, но и помогать ВСУ. "Голос країни" вместе с фондом "Повернись живим" и платформой Dobro.ua объявили сбор средств на средства аэроразведки для украинских защитников, работающих в зоне активных боевых действий – это 3 миллиона гривен! На специальный благотворительный номер 88007 можно будет отправить смс и таким образом сделать свой донат. Также поддержать наших защитников можно будет по ссылке. Собранные благотворительные взносы будут израсходованы на комплект техники для целой бригады на передовой, а именно – дроны. Квадрокоптер Matrice 300 RTK и семнадцать коптеров DJI Mavic 3 Fly More Combo станут "глазами" бойцов и помогут в наблюдении и сборе разводной информации".

Фото: пресс-служба канала "1+1"

Юрий Горбунов выразил свое мнение, есть ли профессиональное будущее в Украине для тех украинских актеров, которые остались жить и работать в России и сейчас молчат о войне.

"Они уже не будут здесь сниматься. Их и приглашать не будут, и сами не будут ехать. Они сделали свой сознательный выбор. Они предпочитают свои какие-то ценности и таким образом предают свою родину. Это все остается на их совести. Это их личное дело, которое потом будет влиять на их жизнь, конечно, они не смогут больше вернуться домой, у них появилась новая родина. Простят им украинцы или не простят - не знаю. Но точно назад им дороги нет. И если они согласны с этим выбором дальше жить – такова их судьба. Здесь ничего не сделаешь".

Также ведущий рассказал о старшем сыне Иване, который в следующем году уже пойдет в школу:

"Мы активно сейчас работаем над тем, чтобы этот год не пропал, чтобы в следующий он пошел в школу подготовленным. У нас есть подготовительная школа, он посещает онлайн-уроки с преподавательницей, которая учит с ним буквы, цифры. Конечно, онлайн – это не совсем обучение, но ко всему можно привыкнуть".

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