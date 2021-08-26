Юрий Горбунов рассказал, как они с женой Осадчей узнали о ее третьей беременности

Это произошло случайно.

Шоумен, продюсер, актер и ведущий Юрий Горбунов, который 19 августа во второй раз стал отцом, рассказал, как они с женой Екатериной Осадчей узнали о беременности.

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В беседе с "Теленеделей" Горбунов признался, что они с Екатериной говорили и мечтали еще об одном малыше, но о беременности Кати узнали случайно. Это была неожиданность к новогодним праздникам.

"Мы вдвоем мечтали и планировали еще одного малыша. Хотя получилось, как обычно — тогда, когда этого совсем не ждешь. Мы поняли, что это оно, когда на новогодние праздники Катя вдруг говорит: "Что-то я сильно стала испытывать различные запахи: и то не нравится, и это. А здесь вообще кухней пахнет". Я: "Катюша, ты что?!". Она: "Точно! Я сама себя не узнаю". Вот так мы и узнали о том, что у нас будет пополнение", — отметил счастливый отец двух сыновей.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / instagram.com/gorbunovyuriy

Также ведущий рассказал, что во время беременности они вместе с Катей ходили к врачу, смотрели на УЗИ, как чувствует себя ребенок, и какое это счастье присутствовать на родах и перерезать пуповину. Юрий оба раза, когда жена рожала, был рядом с ней и поддерживал.

Юрий Горбунов очень обрадовался появлению второго сына / instagram.com/kosadcha

Юрий Горбунов в родильном / instagram.com/gorbunovyuriy

Ведущий также поделился воспоминаниями о своей маме, которая привила ему любовь к музыке.

"Да, программу по баяну освоил в музыкальной школе. На гитаре там же научился играть. И все благодаря маме — она меня захватила музыкой, ведь сама была музыкальной, очень душевно и красиво пела, играла на бандуре. Сын Иван тоже проявляет интерес к гитаре, любит и поиграть, и меня послушать. Я не крутой музыкант, но для Ивана и Кати, конечно, стараюсь", — рассказал Юрий.

Кроме того, Горбунов заинтриговал фанов, что сейчас он работает над новым проектом — сериалом "Скажені сусіди".

Напомним, ранее Юрий Горбунов впервые показал своего старшего сына-копию от Екатерины Осадчей Ивана. Шоумен снялся с мальчиком в домашней фотосессии.

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