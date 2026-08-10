Юрий Горбунов рассказал, кто больше зарабатывает в их семье с Екатериной Осадчей

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / © instagram.com/kosadcha

Реклама

Шоумен Юрий Горбунов рассказал, кто больше зарабатывает в их семье с ведущей Екатериной Осадчей и отличаются ли гонорары супругов.

Супруги уже давно совмещают семейную жизнь с активной работой в шоу-бизнесе. У пары есть совместные профессиональные проекты. Их можно увидеть вместе на телевизионных площадках и частных мероприятиях. В то же время каждый из них развивает собственную карьеру. Поэтому вопрос о том, кто приносит в семью больше денег, время от времени вновь возникает. Сам Горбунов признался, что подобной статистики они дома не ведут.

Реклама

«Мы никогда не считали, кто больше, а кто меньше зарабатывает», — говорит Юрий впрограмме «Тур по звездам».

Реклама

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / © instagram.com/kosadcha

Ведущий пояснил, что для них финансы не стали поводом для соперничества. По словам Юрия, они не сравнивают личные гонорары и не выясняют, чей вклад в семейный бюджет больше. Когда же речь заходит о совместной работе, супруги могут выступать вместе, а заказ сразу двух ведущих, по словам Горбунова, может даже обойтись дешевле.

«Но, наверное, в семье мужчине всегда приходится как-то больше заниматься чем-то, зарабатывать, нести ответственность. Наша семья в этом плане традиционная», — признался Юрий.

В то же время Горбунов не стал называть конкретную сумму своих или женских доходов и не ответил прямо, у кого из них доход больше. Похоже, в их семье важнее не размер личного гонорара, а совместные договоренности и ответственность.

Напомним, недавно Юрий Горбунов рассказал правду об общении с кумом Потапом.

Реклама

Новости партнеров