Юрий Горбунов рассказал о кризисах в отношениях с Екатериной Осадчей

Также шоумен признался, как они отпраздновали седьмую годовщину брака.
Шоумен Юрий Горбунов рассказал о праздновании годовщины брака с ведущей Екатериной Осадчей и их кризисах в отношениях.
3 февраля исполнилось семь лет, как влюбленные живут в статусе мужа и жены. Как признался Горбунов в программе "Ранок у великому місті", они с Осадчей не устраивали громкие празднования. Вместо этого пара провела время с детьми за праздничным ужином.
"Тихо, по-семейному с детьми. Дома выпили по бокалу шампанского, поужинали и легли спать, потому что все утром просыпаются", — признался ведущий.
Горбунов также прокомментировал кризисы в отношениях трех и четырех лет, с которыми, как говорят психологи, сталкиваются многие женатые пары. По словам шоумена, недоразумения были и в их с Осадчей браке, однако они вместе их преодолели. Горбунов добавил, что отношения в семье нуждаются в немалом труде.
"Мы украинская семья, которая проходит через все, как и все остальные. Семья и отношения в семье – это труд", — добавил шоумен.
Напомним, недавно сын Осадчей и Горбунова праздновал день рождения. Ведущая уже рассекретила, что они с мужем подарили Ивану на 7-летие.
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