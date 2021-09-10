Юрий Горбунов рассказал, почему они с женой назвали второго сына именно Данилом

Супруги выбирали среди нескольких имен.

Ведущий "Танцев со звездами" на 1+1, продюсер, обладатель премии "Папа года 2019" Юрий Горбунов, который недавно рассекретил имя второго сына, поделился семейными секретами.

Так, Юрий рассказал, что они с женой Катей Осадчей выбирали имя среди нескольких, но остановились именно на Даниле, поскольку имя очень хорошо звучит с фамилией и отчеством.

"У нас Данила сразу было в рабочей версии и еще несколько имен. Мы остановились на Даниле. Даня мы его не называем! Так же, как у нас Иван - это Иван, так же и Данила - это Данила или Данилка, но не Даня. Иван называет его - Данила, или братик. Горбунов Данила Юрьевич - звучит красиво!" — сказал ведущий.

Сыновья Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей / пресс-служба канала "1+1"

Данила - это старинное украинское мужское имя. История знает таких известных фигур с именем Данила, как Данил Галицкий - князь из династии Романовичей, правитель Галицко-Волынского княжества. И Данила Апостола - украинского военного, политического и государственного деятеля, Гетмана Войска Запорожского.

пресс-служба канала "1+1"

Отметим, что Юра и Катя уже воспитывают 4-летнего сына Ивана, но факт того, что Юрий стал отцом впервые в 46 лет, а второй - 51, его совсем не смущает, поскольку он себя чувствует на 21 год и вообще считает, что рожать нужно позже.

"Я вообще считаю, что дети должны появляться на свет, тогда, когда родители готовы. Потому что тогда у мамы с папой есть больше сознания и внутренней дисциплины. Всех мужчин обязательно нужно отправлять на роды, чтобы они принимали в этом участие и видели, как их ребенок появляется на свет и через что проходят жены, чтобы этот ребенок родился", — рассказал Горбунов, который дважды присутствовал на родах и перерезал пуповины сыновьям.

пресс-служба канала "1+1"

Кроме этого ведущий объяснил, что присутствовать на родах, полезно не только для эмоционального состояния жены, но и самого младенца. Юрий вспомнил, как впервые взял на руки Данила сразу после его рождения в роддоме.

"Сыночек крепко спал у меня на руках 40 минут. Кстати, так же как и Иван, когда родился, и тоже ровно 40 минут. Я лежал в блаженстве, боялся сделать лишние движения".

пресс-служба канала "1+1"

Напомним, второй общий сын у супругов Юры Горбунова и Кати Осадчей появился 19 августа 2021.

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