Юрий Горбунов рассказал, с кем и где живет его экс-жена: "По телефону мы говорим"

Украинский телеведущий Юрий Горбунов признался, что после развода остался в отличных отношениях с экс-женой Людмилой.

Иногда они звонят друг другу. Как признался Горбунов, ныне Людмила живет в Америке вместе со своими детьми. Туда бывшая шоумена уехала еще до начала полномасштабной войны.

"По телефону периодически мы говорим. Она в Америке, у детей. Она еще до войны уехала и сейчас хочет возвращаться. Это же наша жизнь, мы не можем выбрасывать какие-то вещи, с которыми мы были связаны годами. Не общаться со своими бывшими…Я не знаю, что должно произойти, чтобы вычеркнуть из жизни…", – рассказал Горбунов в интервью Славе Демину.

Юрий Горбунов с экс-женой Людмилой / Фото: скриншот с видео

Ведущий добавил, что хоть сразу после развода было сложно наладить отношения, однако им удалось это сделать.

"В начале этот период был сложный. Я не скажу, что мы сейчас часто общаемся. Поскольку здесь у нее осталось жилье и так далее, то раз в два месяца мы созваниваемся. Это нормальные человеческие отношения, я очень рад, что у нас остались нормальные отношения, потому что мы должны быть прежде всего людьми", — поделился шоумен.

Напомним, Юрий Горбунов с 1994 года состоял в браке с актрисой балета Людмилой. Однако в 2015 году пара развелась. Совместных детей у супругов не было. С 2017 года ведущий состоит в браке с Екатериной Осадчей. Вместе они воспитывают двух совместных сыновей.

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