Юрий Горбунов растрогал фото, как старший сын кормит крошечного братика

Ведущий показал, как проводил время с сыновьями, пока Осадча была в Берлине.

Известный шоумен, ведущий проекта "Танцы со звездами" Юрий Горбунов активно участвует в воспитании своих потомков.

Знаменитость из тех пап, которые легко могут остаться с детьми и отпустить любимую за границу. Так, звезда показал, как проводил время с сыновьями в воскресенье перед прямым эфиром шоу, пока его жена Екатерина Осадча была в Берлине. Продюсер обнародовал снимок, на котором счастливый позирует в халате возле сынишек в тот момент, как старший Иван кормит крошечного братика из бутылочки.

Юрий Горбунов с сыновьями / instagram.com/gorbunovyuriy

"Папа даже глаза закрыл от радости. Мое воскресенье перед выходом из дома на "Танцы!" – прокомментировал снимок актер.

В ответ фолловеры взорвались комплиментами. В частности, их растрогало как Иван заботится о братике.

Три богатыря

Какие невероятно милые

Вот так старший брат, молодец

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