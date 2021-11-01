Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Юрий Горбунов растрогал фото, как старший сын кормит крошечного братика

Юрий Горбунов растрогал фото, как старший сын кормит крошечного братика

Юрий Горбунов / instagram.com/gorbunovyuriy

Ведущий показал, как проводил время с сыновьями, пока Осадча была в Берлине.

Известный шоумен, ведущий проекта "Танцы со звездами" Юрий Горбунов активно участвует в воспитании своих потомков.

Знаменитость из тех пап, которые легко могут остаться с детьми и отпустить любимую за границу. Так, звезда показал, как проводил время с сыновьями в воскресенье перед прямым эфиром шоу, пока его жена Екатерина Осадча была в Берлине. Продюсер обнародовал снимок, на котором счастливый позирует в халате возле сынишек в тот момент, как старший Иван кормит крошечного братика из бутылочки.

Юрий Горбунов с сыновьями / © instagram.com/gorbunovyuriy
Юрий Горбунов с сыновьями / instagram.com/gorbunovyuriy

"Папа даже глаза закрыл от радости. Мое воскресенье перед выходом из дома на "Танцы!" – прокомментировал снимок актер.

В ответ фолловеры взорвались комплиментами. В частности, их растрогало как Иван заботится о братике.

  • Три богатыря
  • Какие невероятно милые
  • Вот так старший брат, молодец
  • Невероятные! Все трио

Читайте также:

Следующая публикация