Юрий Горбунов растрогал новым фото с крошечным сыном и засветил его лицо

Юрий Горбунов растрогал новым фото с крошечным сыном и засветил его лицо

Ведущий показал нежную фотографию с новорожденным малышом.

Украинский ведущий Юрий Горбунов никак не нарадуется статусу отца двух сыновей.

Знаменитость пытается каждую свободную минуту проводить с семьей и охотно играет с новорожденным сыном Даниилом, который появился на свет 19 августа.

Так, продюсер не сдержался и поделился новым трогательным фото с малышом. На странице в Instagram звезда канала 1+1 обнародовал фотографию, где счастливый держит мальчика на руках. Горбунов засветил лицо крохи.

Юрий Горбунов с сыном / instagram.com/gorbunovyuriy

"С любовью на одном дыхании!" — написал ведущий "Танцев со звездами" и добавил хэштеги #нашмладший #сынок #любовь.

Пользователей растрогала новая публикация с Даниилом, о чем они написали в комментариях.

Какое милое фото

Ох, милота на этом фото зашкаливает!

Какие милые

Напомним, ранее длинноногая Осадчая в боди и на каблуках восхитила фотосетом с Горбуновым по случаю своего 38-летия. Телеведущая отметила день рождения 12 сентября.

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