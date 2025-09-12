Юрий Горбунов растрогал видео, как сыновья мило поздравляли Екатерину Осадчую с 42-летием

Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая и их сыновья / © instagram.com/kosadcha

Реклама

Украинская ведущая Екатерина Осадчая 12 сентября празднует день рождения.

Знаменитости исполняется 42 года. С самого утра звезда получает разнообразные поздравления. Конечно же, к празднику тщательно подготовился муж Екатерины Осадчей - продюсер Юрий Горбунов.

Шоумен заблаговременно записал милое видео вместе с их сыновьями. 8-летний Иван и 4-летний Даниил адресовали маме теплые слова с поздравлениями и пожеланиями.

Реклама

"Дорогая моя Катенька! С днем рождения! 12.09 для нашей семьи особенный день! Люблю тебя безгранично! Люби, вдохновляй, твори и достигай всех целей! Пусть все, что ты задумала, осуществится! Целую крепко! Твой Юра! Твои ребята!" - обратился к жене шоумен.

Дата публикации 11:01, 12.09.25 Количество просмотров 15 Юрий Горбунов показал, как с сыновьями поздравлял Екатерину Осадчую с днем рождения

Екатерина Осадчая уже отреагировала на поздравления. В комментариях под видео ведущая коротко написала: "Мои ребята". Также она добавила смайлики в виде красных сердец.

Напомним, недавно Юрий Горбунов делился семейными фото с подросшими сыновьями от Екатерины Осадчей. Ведущий показывал, как они наслаждаются отдыхом.