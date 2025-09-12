ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
607
Время на прочтение
1 мин

Юрий Горбунов растрогал видео, как сыновья мило поздравляли Екатерину Осадчую с 42-летием

Юрий Горбунов тщательно подготовился ко дню рождения жены. Он вместе с сыновьями сняли для Екатерины Осадчей трогательное видео.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая и их сыновья

Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая и их сыновья / © instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая Екатерина Осадчая 12 сентября празднует день рождения.

Знаменитости исполняется 42 года. С самого утра звезда получает разнообразные поздравления. Конечно же, к празднику тщательно подготовился муж Екатерины Осадчей - продюсер Юрий Горбунов.

Шоумен заблаговременно записал милое видео вместе с их сыновьями. 8-летний Иван и 4-летний Даниил адресовали маме теплые слова с поздравлениями и пожеланиями.

"Дорогая моя Катенька! С днем рождения! 12.09 для нашей семьи особенный день! Люблю тебя безгранично! Люби, вдохновляй, твори и достигай всех целей! Пусть все, что ты задумала, осуществится! Целую крепко! Твой Юра! Твои ребята!" - обратился к жене шоумен.

Екатерина Осадчая уже отреагировала на поздравления. В комментариях под видео ведущая коротко написала: "Мои ребята". Также она добавила смайлики в виде красных сердец.

Напомним, недавно Юрий Горбунов делился семейными фото с подросшими сыновьями от Екатерины Осадчей. Ведущий показывал, как они наслаждаются отдыхом.

Дата публикации
Количество просмотров
607
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie