Юрий Горбунов растрогал видео, как сыновья мило поздравляли Екатерину Осадчую с 42-летием
Юрий Горбунов тщательно подготовился ко дню рождения жены. Он вместе с сыновьями сняли для Екатерины Осадчей трогательное видео.
Украинская ведущая Екатерина Осадчая 12 сентября празднует день рождения.
Знаменитости исполняется 42 года. С самого утра звезда получает разнообразные поздравления. Конечно же, к празднику тщательно подготовился муж Екатерины Осадчей - продюсер Юрий Горбунов.
Шоумен заблаговременно записал милое видео вместе с их сыновьями. 8-летний Иван и 4-летний Даниил адресовали маме теплые слова с поздравлениями и пожеланиями.
"Дорогая моя Катенька! С днем рождения! 12.09 для нашей семьи особенный день! Люблю тебя безгранично! Люби, вдохновляй, твори и достигай всех целей! Пусть все, что ты задумала, осуществится! Целую крепко! Твой Юра! Твои ребята!" - обратился к жене шоумен.
Екатерина Осадчая уже отреагировала на поздравления. В комментариях под видео ведущая коротко написала: "Мои ребята". Также она добавила смайлики в виде красных сердец.
Напомним, недавно Юрий Горбунов делился семейными фото с подросшими сыновьями от Екатерины Осадчей. Ведущий показывал, как они наслаждаются отдыхом.