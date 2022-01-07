Юрий Горбунов с голым торсом потанцевал перед Осадчей на пляже: "Мачо"

Супруги полетели к океану.

Звездные супруги телеведущих Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали Новый год в заснеженных Карпатах, а Рождество – в теплых краях.

Поэтому вместо 12 украинских традиционных блюд пара наслаждается тропическими фруктами, а вместо узвара пьет кокос. В своем Instagram ведущий "Танців з зірками" и "Голосу країни" запостил видео, где будто бы телепортируется из зимы в лето. Так, 51-летний Горбунов после позирования у елки оказывается на пляже с голым торсом в шортах и с кокосом в руках. Позируя на камеру перед женой, Юрий еще и потанцевал.

"Трансформация", – подписал ролик он.

Со своей стороны фаны взялись комментировать публикацию.

Юрий, вы прекрасны! Я почувствовала вкус кокосовой водички! Пусть весь отпуск будет вкусным

Супер! Хорошего отдыха

И я так хочу

Из парня в мачо

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