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Юрий Горбунов с голым торсом потанцевал перед Осадчей на пляже: "Мачо"

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Юрий Горбунов с голым торсом потанцевал перед Осадчей на пляже: "Мачо"

Юрий Горбунов / instagram.com/gorbunovyuriy

Супруги полетели к океану.

Звездные супруги телеведущих Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали Новый год в заснеженных Карпатах, а Рождество – в теплых краях.

Поэтому вместо 12 украинских традиционных блюд пара наслаждается тропическими фруктами, а вместо узвара пьет кокос. В своем Instagram ведущий "Танців з зірками" и "Голосу країни" запостил видео, где будто бы телепортируется из зимы в лето. Так, 51-летний Горбунов после позирования у елки оказывается на пляже с голым торсом в шортах и с кокосом в руках. Позируя на камеру перед женой, Юрий еще и потанцевал.

"Трансформация", – подписал ролик он.

Со своей стороны фаны взялись комментировать публикацию.

  • Юрий, вы прекрасны! Я почувствовала вкус кокосовой водички! Пусть весь отпуск будет вкусным
  • Супер! Хорошего отдыха
  • И я так хочу
  • Из парня в мачо

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