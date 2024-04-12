Юрий Горбунов с женой Осадчей восхитили фото со своими двумя подросшими сыновьями: "Мои сладкие"

Украинский ведущий Юрий Горбунов вместе с женой, ведущей Екатериной Осадчей, показали атмосферные фото с детьми.

Так, в фотоблоге супруги поделились серией фотографий с 7-летним Иваном и 2-летним Данилой. На изображении счастливый Юрий показал, как дома после работы с поцелуями и объятиями его встречают двое детей.

"Это когда папа с работы вернулся! Мои сладкие! Счастье!", - восхитил телеведущий.

Юрий Горбунов с сыновьями / Фото: instagram.com/kosadcha

Юрий Горбунов с сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

Своими счастливыми мгновениями с младшим сыном поделилась и Екатерина. Она показала несколько фото, сделанных во время прогулки с Данилой. Звездная мама вместе с ним наслаждалась теплыми весенними днями и любовалась вокруг природой.

Екатерина Осадчая с сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая с сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

"Мам, помнишь, ты когда-то научила меня себя обнимать. Ты сказала, что когда некому тебя обнять, это не беда, потому что я всегда у себя есть и могу обнять себя сама. Кажется, этот момент настал. У меня такие тонкие плечи и предплечья, оказывается…", - подписала кадры звезда отрывком из книги "Мам, пам'ятаєш" Екатерины Бабкиной.

Напомним, Юрий Горбунов также имеет приемную дочь от бывшей жены Людмилы. Недавно шоумен рассказал, где она находится и общаются ли они.

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