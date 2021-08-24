Юрию Горбунову - 51: как изменился ведущий

Звезда канала "1+1" родился 24 августа в 1970 году.

Юрий Горбунов — любимый телеведущий миллионов зрителей.

Будущая звезда канала "1+1" родился в Новом Роздоле во Львовской области, 24 августа в 1970 году. И в этом году он празднует 51-летие.

Юрий Горбунов в детстве / пресс-служба канала "1+1"

Юра вырос в Ивано-Франковске в семье воспитательницы детского сада Брониславы Федоровны, которая играла на бандуре, и главного инженера домостроительного комбината Николая Петровича.

Юрий Горбунов в детстве / пресс-служба канала "1+1"

Любовь к музыке у Юры от мамы. Еще в школе научился играть на баяне и гитаре.

Помню, как в юности я часто играл на гитаре песни модных тогда рок-групп во дворе. В меня были влюблены все девушки нашего двора благодаря гитаре. Затем эти умения мне очень пригодились в театральном институте рассказал Юра

пресс-служба канала "1+1"

В 1992-м окончил с красным дипломом Киевский театральный институт, и несколько лет проработал актером в драмтеатре в Ивано-Франковске.

Юрий Горбунов в студенческие годы / пресс-служба канала "1+1"

В 1997-м переехал в Киев и постепенно начал работать на телевидении. В 1998 году на телеканале УТ-1 вел передачу "Многоточие". В 1999 году — программу "Счастливый звонок".

В 2000 Юрия пригласили на Новый канал в утреннее шоу "Подъем", где его партнершей стала Маша Ефросинина. За эту работу его впервые отметили премией "Телетриумф" в номинации "Лучшее телевизионное шоу".

Юрий Горбунов и Маша Ефросинина / пресс-служба канала "1+1"

В общем, Юрий является шестикратным обладателем премии "Телетриумф". В частности, в 2018 году он стал лучшим ведущим развлекательных форматных шоу — за "Танці з зірками".

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В июне 2006 года Горбунов пришел на телеканал "1+1", где вместе с Маричкой Падалко начал вести утреннюю программу "Сніданок з 1+1". С тех пор Юра неизменно работает на "1+1", где его карьера стремительно пошла в гору — десятки программ, сериалов и шоу.

Начиная с 2007 года, Юрий Горбунов является неизменным ведущим шоу "Танці з зірками" вместе с Тиной Кароль. Но, как признался в одном из интервью, на паркет как танцовщик выходить не собирается.

пресс-служба канала "1+1"

12 октября 2013-го во время Ukrainian Fashion Week состоялась презентация специального проекта Fashion в прямом эфире. Тогда же на подиум в качестве модели вышел и Юрий Горбунов. На нем была одета дубленка от дизайнера Виктора Анисимова и босоножки.

пресс-служба канала "1+1"

Осенью 2013-го года на канале "1+1" стартовало кулинарное шоу "Большой пекарский турнир", ведущим которого стал Юрий Горбунов.

Далее Горбунов стал тренером в "Лиге Смеха".

В 2015-м Юрия Горбунова пригласили вести "Голос.Діти-2", где его соведущей стала Катя Осадчая. Именно на этом проекте, как потом призналась пара, у них и зародилась любовь. Несмотря на то, что до этого Юрий и Катя были знакомы более 10 лет, "Голос Діти-2" сыграл в их жизни главную семейную роль.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / пресс-служба канала "1+1"

Начиная с 2016-го, Катя и Юрий вместе ведут шоу "Голос країни", что только добавляет интереса зрителям, наблюдать за их отношениями во время работы.

18 февраля 2017 Юрий Горбунов впервые стал отцом. Его жена Катя Осадчая в одном из киевских роддомов родила сына Ивана. Кстати, Юрий тоже присутствовал при рождении сына.

Юрий Горбунов с сыном Иваном, 2019 / пресс-служба канала "1+1"

Крестным отцом Ивана стал известный украинский рэпер и продюсер Потап.

Потап, Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / пресс-служба канала "1+1"

Юрий и Катя посвящают сыну каждую свободную минуту, проводят вместе отпуска, часто публикуют Ивана в своих соцсетях.

Юрий победил во всеукраинской премии "Тато року", в категории "Татозірка". Тогда Горбунов со сцены отметил:

Быть отцом — это самое главное что есть в жизни. А все остальное — работа, карьера — это уже второстепенные вещи! отметил Горбунов

Юрий Горбунов с сыном Иваном, 2017 / пресс-служба канала "1+1"

4 октября 2018 в украинском кинопрокате вышла лента "Скажене Весілля", продюсером которой стал Юрий Горбунов.

В 2019 году вышло продолжение — "Скажене Весілля 2". Первые две части фильма имели большой успех и окупились в прокате и стали прибыльными. Фильм установил два национальных рекорда — кассовых сборов среди всех отечественных фильмов и рекорд количества зрителей фильма украинского производства. И теперь все с нетерпением ждут премьеры третьей части.

На съемках "Бешеного Свадьба" / пресс-служба канала "1+1"

Так же как и в "Скаженому Весіллі", в сериале "Великі Вуйки" на "1+1" — Юрий тоже не только снимается, но и исполняет роль креативного продюсера.

На съемках "Больших Вуйок" / пресс-служба канала "1+1"

Горбунов не забывает о еще одном своем любимом деле — театре. С 2014 года Горбунов вместе с популярными актерами — Ольгой Сумской, Алексеем Вертинским, Лилей Ребрик, Виталием Борисюком — гастролировал по городам Украины с известной пьесе Антона Чехова "Медведь и Предложение".

Юрий Горбунов и Лилия Ребрик в спектакле "Медведь и признание" / пресс-служба канала "1+1"

1 декабря 2015 стал заслуженным артистом Украины.

пресс-служба канала "1+1"

Юрий снялся более чем в 20 фильмах и сериалах: "Завтра будет завтра" (2003), "Роман выходного дня" (2008), "Веское основание для убийства" (2009), "Доярка из Хацапетовки 2: Вызов судьбы" (2009), "Только любовь" (2010), "Киевский торт" (2013), "Последний солдат" (2015), "Последний солдат. Судный день" (2016), "Село на миллион" (2016), "Сувенир из Одессы" (2018), "Скажене Весілля" (2018), "Великі Вуйки" (2019). Сейчас продолжаются съемки "Великих Вуйок-2" и "Скаженого Весілля-3".

Также Юрий охотно дублирует мультфильмы на украинском языке: "Миссия Дарвина" (крот Слипко, 2009), "Пой" (Бастер Мун, 2016), "Фердинанд" — (бык Фердинанд, 2017), "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" (Кот ученый, 2018)

Юрий Горбунов во время озвучивания фильма / пресс-служба канала "1+1"

19 августа в 2021-м звезда во второй раз стал отцом. Екатерина Осадчая родила еще одного сына.

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