Юрий Горбунов удивил секретами крепкого брака с Екатериной Осадчей

Украинский ведущий Юрий Горбунов откровенно признался, как изменились его отношения с женой Екатериной Осадчей за годы брака.

На проекте "Тур звездами" знаменитость отметил, что их пара до сих пор остается крепкой и образцовой, ведь главное — уметь правильно реагировать на бытовые конфликты. По словам Юрия, очень важно понимать друг друга, а во времена невзгод — находить различные варианты решения проблем.

"За это время я понял, что самые важные черты в браке, которые надо знать и уметь воплощать в жизнь — это промолчать, на что-то закрыть глаза. Когда хочешь что-то сказать, промолчи минуту и перехочешь. Все выясни сегодня и прямо сейчас, а не откладывай на завтра. Спать уже ложись в понятных обстоятельствах, ведь перенос на завтра только усложняет различные варианты развития событий", — поделился Горбунов.

Юрий также рассказал, что именно он чаще становится инициатором споров. В то же время звезда первым идет на примирение, тогда как Екатерина остается спокойной и уравновешенной.

Ведущий отметил, что по знаку зодиака они с возлюбленной — Девы, хотя и очень разные по характеру и поведению, поэтому иногда этот фактор усложняет процесс. Супруги, которые воспитывают двух общих сыновей — Ивана и Даниила, по словам Горбунова, учатся ценить простые вещи и не давать мелочам испортить отношения.

