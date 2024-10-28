Юрий Горбунов в объятиях жены Осадчей показал их развлечения с детьми в осеннем Киеве

Украинский ведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов поделился милым осенним фотосетом с семьей.

Продюсер с женой, ведущей Екатериной Осадчей отправились на прогулку по Киеву. К тому же супруги взяли с собой двух подросших сыновей Ивана и Даниила. Так, в полном составе семья решила не упускать случая и устроила себе импровизированный фотосет под открытым небом. Несколькими атмосферными снимками Горбунов поделился в фотоблоге. На изображениях он позирует в объятиях с возлюбленной на закате и отдельно со старшим сыном.

Юрий Горбунов с супругой / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий Горбунов с сыновьями / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Также Юрий показал, как сыновья играли в парке, покрытом осенними листьями. И восхитил кадром, как младший Данило нежно целует маму, когда солнце заходит за горизонт. В итоге, прогулка показалась довольно насыщенной и теплой, так что продюсер под фото написал только: "Без слов…".

Юрий Горбунов с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Екатерина Осадчая с сыном Данилой / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий Горбунов с супругой / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

В комментариях поклонники ведущего оставили много эмоджи в форме сердечек и теплых слов в сторону его семьи.

Какая красивая семья

Безграничного счастья Вам

Глядя на вас сердце и душа радуется

Очень хорошая семья

Напомним, недавно певица Светлана Тарабарова тоже показалась со всеми своими тремя детьми. Звезда организовала осеннюю фотосессию прямо в лесу.

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