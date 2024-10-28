Юрий Горбунов в объятиях жены Осадчей показал их развлечения с детьми в осеннем Киеве

Звездная семья насладилась прогулкой в полном составе.
Украинский ведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов поделился милым осенним фотосетом с семьей.
Продюсер с женой, ведущей Екатериной Осадчей отправились на прогулку по Киеву. К тому же супруги взяли с собой двух подросших сыновей Ивана и Даниила. Так, в полном составе семья решила не упускать случая и устроила себе импровизированный фотосет под открытым небом. Несколькими атмосферными снимками Горбунов поделился в фотоблоге. На изображениях он позирует в объятиях с возлюбленной на закате и отдельно со старшим сыном.
Также Юрий показал, как сыновья играли в парке, покрытом осенними листьями. И восхитил кадром, как младший Данило нежно целует маму, когда солнце заходит за горизонт. В итоге, прогулка показалась довольно насыщенной и теплой, так что продюсер под фото написал только: "Без слов…".
В комментариях поклонники ведущего оставили много эмоджи в форме сердечек и теплых слов в сторону его семьи.
- Какая красивая семья
- Безграничного счастья Вам
- Глядя на вас сердце и душа радуется
- Очень хорошая семья
Напомним, недавно певица Светлана Тарабарова тоже показалась со всеми своими тремя детьми. Звезда организовала осеннюю фотосессию прямо в лесу.
Читайте также:
- Оля Цибульская с 9-летним сыном уехала из Украины за границу: "Это не бегство"
- Актер из сериала "Сваты" трагически погиб в ДТП
- Тоня Матвиенко ушла с работы в университете Поплавского и удивила причиной