Юрий Горбунов восхитил фото, как 6-летнего сына учил бриться

Ведущий показал, как проводит время с сыном.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов показал, как учил бриться 6-летнего сына Ивана.

19 ноября был Международный день мужчин. В праздник шоумен показал, как проводил время со своим сыном Иваном. Горбунов учил его мужскому делу – брить бороду.

"Совместное время с Иваном в Международный день мужчин! Пока наш самый маленький мужчина спал, Иван внес особый момент в утро! Попросил меня научить его бриться", — поделился Горбунов.

По словам шоумена, Иван раньше постоянно следил за ним во время бритья. Сейчас же паренек сам попросил его научить этому делу, поэтому Горбунов показал сыну мастер-класс.

Юрий Горбунов с сыном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Иван часто стоит рядом и пристально следит за каждым движением. Сегодня попросил и его побрить! Запомни сыну, главное в этом деле – пена! Быть мужем и отцом – это о способности ценить все время с детьми, даже в мелочах!" – отметил шоумен.

Напомним, недавно жена бизнесмена Иракли Макацария впервые за долгое время показала их сына. 5-месячный мальчик уже заметно подрос.

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