Юрий Горбунов восхитил фото с 6-летним сыном и показал, как они занимаются йогой

Украинский телеведущий Юрий Горбунов показал, как вместе с 6-летним сыном Иваном занимается йогой.

Так, звездный папа в Instagram сначала наедине продемонстрировал несколько асан по йоге и удивил физической выносливостью. К тому же, Горбунов поделился пользой от своих любимых занятий. По его словам, они помогают расслабиться и избавиться от стресса в сложные периоды.

"С последними новостями, из-за обстрелов и вообще, чувствовал себя как-то не так. Вернулся к любимому занятию. Йога – это не просто физические упражнения, это также способ медитации и расслабления. Йога помогает снять стресс, улучшить концентрацию и самочувствие. А в наше время это особенно важно!", – рассказал ведущий.

Юрий Горбунов занимается йогой / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий Горбунов занимается йогой / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

А потом к Юрию присоединился 6-летний Иван, с которым занятие йогой превратилось скорее в игры. Впрочем, несмотря на детскую шалость, ведущий занимался с сыном йогой 10 минут. И отметил, что это очень действенный способ отвлечь ребенка от гаджетов и улучшить состояние его здоровья.

Юрий Горбунов с сыном занимается йогой / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Иван сегодня тоже решил составить компанию. Правда, момент с расслаблением превратился в момент из сплошных приколов! Но 10 мин мы действительно позанимались. Йога полезна не только для взрослых, но и для детей. Она помогает развивать силу, гибкость и концентрацию, и конечно же отвлечь от гаджетов!", - подчеркнул Юрий.

Напомним, недавно супруга Юрия Горбунова, ведущая Екатерина Осадчая, показала редкие кадры из их семейной жизни.

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