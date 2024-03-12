Юрий Горбунов восхитил фото с 7-летним сыном и показал, как с ним провел время в Каменце-Подольском

Шоумен Юрий Горбунов с 7-летним сыном Иваном уехал в небольшое путешествие по городам Украины.

По словам ведущего, он взял Ивана с собой в командировку по его просьбе. Так, сначала они направились в Черновцы. А уже по пути звездный отец решил показать мальчику Каменец-Подольский и его историческое наследие. В частности, Горбуновы посетили центр города, музеи и размышляли о том, как в свое время люди жили сто лет назад. Также в фотоблоге Юрий поделился, что его сын стал интересоваться и разговаривать с ним на серьезные темы. И в конце поездки мальчику настолько понравилось, что теперь пообещал не отходить от отца ни на шаг.

Юрий Горбунов с сыном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Время летит быстро, когда мы счастливы. Возвращались из Черновцов с Иваном! Иван напросился со мной в командировку! И решили заехать в Каменец-Подольский. Лазили по валам, исследовали бастионы, представляли, как здесь бушевала жизнь сотни лет назад. А потом прогулялись по центру города. Понял, какой у меня уже взрослый сын, подняли даже несколько важных мужских тем! Особенно о поведении! Спрашиваю: "Еще поедешь?" Отвечает: "Теперь без меня никуда!" Ценный момент!", - растрогал ведущий.

Юрий Горбунов с сыном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Напомним, недавно Юрий Горбунов показался со своей женой Екатериной Осадчей и рассказал, как они за городом отдохнули в окружении природы.

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