Юрий Горбунов восхитил фото с Екатериной Осадчей и показал, как прошли их выходные

Шоумен Юрий Горбунов с женой, ведущей Екатериной Осадчей, порадовали поклонников семейным контентом.

Так, знаменитость на своей странице в Instagram показал романтическую фотографию с женой. На изображении они позируют в солнцезащитных очках. Супруги на выходные отправились в мини-путешествие в Киевскую область. Они приехали в Вытачев, что между Киевом и Каневом. На местности открывается невероятный панорамный вид на живописный Днепр. Вероятно, пара наслаждалась спокойным и уютным отдыхом в окружении природы.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

К слову, Екатерина в своем фотоблоге также показала фотографию, сделанную в дороге. Правда, она опубликовала селфи, где наедине загадочно смотрит вдаль. Так, ведущая отметила, что набирается сил перед премьерой шоу "Пісня мого життя", где она стала ведущей.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Суббота. Перед воскресной премьерой", – написала Екатерина.

Напомним, уже в воскресенье, 3 марта, в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера проекта "Пісня мого життя". В первом выпуске появится экс-замминистра обороны Анны Маляр и певица Юлия Санина.

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