Юрий Горбунов восхитил фото с женой Осадчей и их двумя детьми: "Квартет"

Украинский ведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов порадовал поклонников редким контентом со своей семьей.

Звездный папа часто делится фото со старшим сыном Иваном или младшим Данилой дома. Однако в этот раз в фотоблоге показал сразу всех членов большой семьи. Так, семейство в полном составе сделало общий снимок в машине. Куда они направлялись, Юрий оставил в тайне.

Однако впервые за долгое время все четверо членов семьи собрались на одном фото. Так, ведущая Екатерина Осадчая без макияжа и в теплом бомбере позирует на пассажирском переднем сиденье. Тем временем ее двое сыновей от Юрия Горбунова удобно устроились сзади.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая с детьми / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Квартет", – коротко подписал счастливый снимок продюсер.

Отметим, Екатерина Осадчая также имеет еще одного старшего 22-летнего сына Илью, который сейчас проживает и учится за границей. Недавно звезда показывала, как общается с родным человеком на расстоянии.

Напомним, недавно продюсер Юрий Горбунов показался с 7-летним сыном Иваном и восхитил, как они вместе проводили утро выходного дня в загородном доме. В комментариях поклонники написали о незаурядном сходстве отца и сына.

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