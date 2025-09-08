Юрий Горбунов восхитил фотографиями со своими подросшими сыновьями-красавцами от Екатерины Осадчей

Юрий Горбунов с сыновьями / © instagram.com/gorbunovyuriy

Реклама

Украинский ведущий Юрий Горбунов показал семейный уикенд и своих сыновей — 8-летнего Ивана и 4-летнего Даниила.

В Instagram-сторис артист опубликовал фото, на которых он вместе с сыновьями стоит во дворе и держит мальчиков за руки. Юрий одет в свободную одежду — черную рубашку и белые шорты, а образы Даниила и Ивана очень схожи с нарядом отца — соблюдена одинаковая цветовая гамма и стиль. У них счастливый и довольный вид от небольшой прогулки. На втором кадре звезда сфотографировал печь с решеткой, на которой семья жарила картофель и мясо.

Юрий Горбунов с сыновьями / © instagram.com/gorbunovyuriy

Отдых Юрия Горбунова / © instagram.com/gorbunovyuriy

Недавно Даниилу исполнилось четыре года, по случаю праздника звездные родители поздравили сына в соцсетях. Они опубликовали ряд новых и архивных фото, на которых видно, как мальчик подрос и стал более самостоятельным.

Реклама

Ведущая вспомнила день родов, когда из-за пробок в Киеве пришлось самостоятельно ехать в роддом. По ее словам, время пролетело незаметно, и мальчик быстро начал говорить первые слова. Осадчая отметила, что ценит моменты, проведенные вдвоем с сыном, когда они учатся понимать друг друга и договариваться.

Напомним, недавно Камалия вместе с бывшим мужем приготовила дочерям неожиданный сюрприз на их 12-летие. Именинницы собрали на празднике родителей, бабушку с дедушкой и близких родственников.