Юрий Горбунов восхитил новыми фото с двухмесячным сынишкой

Знаменитость показал, как занимался йогой с Даниилом.
Ведущий шоу "Танцы со звездами" Юрий Горбунов показал новые фотографии с двухмесячным сыном от Екатерины Осадчей.
В своем Instagram знаменитость обнародовал серию трогательных фото с Даниилом. Их 51-летняя звезда канала 1+1 сделал после занятий йогой.
На кадрах счастливый папа нежно прижимает к себе наследника, сидя на красном коврике в позе лотоса.
"Позанимался Даниил с папой йогой!" – прокомментировал снимок он.
Со своей стороны, пользователи написали в комментариях, что Горбунову очень идет отцовство.
- Какой счастливый папа
- Такие милые
- Респект отцам, которые ночью встают к ребенку, а днем играют с ними, когда мама занята
- Какой же вы хороший папа
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