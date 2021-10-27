Юрий Горбунов восхитил новыми фото с двухмесячным сынишкой

Знаменитость показал, как занимался йогой с Даниилом.

Ведущий шоу "Танцы со звездами" Юрий Горбунов показал новые фотографии с двухмесячным сыном от Екатерины Осадчей.

В своем Instagram знаменитость обнародовал серию трогательных фото с Даниилом. Их 51-летняя звезда канала 1+1 сделал после занятий йогой.

Юрий Горбунов с сыном / instagram.com/gorbunovyuriy

На кадрах счастливый папа нежно прижимает к себе наследника, сидя на красном коврике в позе лотоса.

Юрий Горбунов с сыном / instagram.com/gorbunovyuriy

"Позанимался Даниил с папой йогой!" – прокомментировал снимок он.

Со своей стороны, пользователи написали в комментариях, что Горбунову очень идет отцовство.

Какой счастливый папа

Такие милые

Респект отцам, которые ночью встают к ребенку, а днем играют с ними, когда мама занята

Какой же вы хороший папа

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