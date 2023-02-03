Юрий Горбунов восхитил новыми нежными фото с Катей Осадчей: "Спасибо тебе за утро и ночь"

Продюсер, актер и ведущий Юрий Горбунов вслед за женой Екатериной Осадчей поздравил возлюбленную с шестилетием брака.

На странице в Instagram звезда опубликовал свежие фотографии с любимой, на которых они нежно обнимаются и улыбаются. Горбунов поблагодарил избранницу за все и признался, что у него впечатление, будто он знает Екатерину всю свою жизнь:

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Шесть лет в официальном браке и восемь лет вместе! Невероятно, но такое впечатление, что я всю жизнь с тобой! Вроде до этого ничего не было! Спасибо тебе за все – утро, ночь, общие проекты! И за наших замечательных сыновей, которые вырастут в новой, свободной и богатой Украине! Стране, победившей ненавистного врага! Люблю тебя, Катюша!" – написал в фотоблоге Горбунов.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Отметим, что Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов были знакомы 12 лет, прежде чем между ними возникли чувства. Роман между звездами завязался в конце 2015 - тогда оба были ведущими проекта "Голос страны. Дети". Супруги воспитывают двух общих сыновей – Ивана, которому 18 февраля исполнится шесть лет и годовалого Даниила. Также у Осадчей есть сын от предыдущего брака, 20-летний Илья.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с сыновьями / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

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