Юрий Горбунов восхитил редким фото с 2-летним сыном и признался, как его изменило отцовство

Ведущий вокального шоу "Голос країни-13" Юрий Горбунов признался, как появление детей кардинально изменило его жизнь.

В своем Instagram шоумен опубликовал редкое фото с 2-летним Данилой и признался, как после рождения сыновей изменились его приоритеты.

"Уже давно заметил, что фокус моего внимания с появлением детей начал смещаться. Мной всегда руководили амбиции, новые вызовы и цели, к которым я стремился и достигал. Сегодня я продолжаю быть собой, люблю свою работу и продолжаю создавать новые проекты, но внутри меня кое-что изменилось!" – признался ведущий.

Юрий Горбунов с сыном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

По словам Юрия Горбунова, где бы он ни был, он всегда вспоминает о детях и думает о них. Каждый раз на работе ведущий хочет поскорее увидеться с сыновьями и женой Екатериной Осадчей. Кроме того, шоумен всегда пытается проводить как можно больше времени с семьей.

"Где бы я ни был, на съемках нового проекта или еду за рулем на благотворительный концерт, каждая свободная минута моего времени наполнена мыслью о детях. А что они там делают? Все ли у них хорошо? И в этот момент на лице появляется бессмысленная, но искренняя улыбка. Никогда бы не подумал, что с появлением детей я стану настолько зависимым от них. И после выходных, проведенных с семьей, меня переполняет энергия и мотивация на новые свершения!" – признался шоумен.

Напомним, недавно ведущий Никита Добрынин показал, как проводит время с 2-летним сыном. Шоумен поделился, чему учит маленького Льва.

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