Юрий Горбунов впервые показал лицо старшего сына — свою копию

Иван очень похож на звездного отца.

Продюсер, ведущий "Танцев со звездами" на 1+1 Юрий Горбунов, который недавно во второй раз стал отцом, вместе со старшим, четырехлетним сыном Иваном появились на обложке нового выпуска журнала "Теленеделя".

Это первое большое интервью звезды после рождения его второго сына. Правда, сама фотосессия и разговор были запланированы и состоялись до рождения малыша. Но жена Катя Осадчая сделала сюрприз и родила раньше ожидаемой даты, поэтому интервью обновлялось в роддоме, где Юрий добавлял комментарий.

Юрий Горбунов с сыном Иваном / Теленеделя

Большая фотосессия состоялась во дворе дома счастливых супругов Юрия и Кати, а некоторые кадры были сделаны в самом доме. В интервью ведущий рассказал, как они с женой Катей готовили Ивана к появлению в семье еще одного ребенка и ревнует ли Иван родителей к младшему братику.

Сыновья Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / Теленеделя

"Пока нет, но готовим Ивана, чтобы такого не произошло. Благо у его друга Саши в саду есть младшая сестренка Маша, и мы их ставим в пример. Так что он очень ждал появления малыша. Думаю, ревности все равно не избежать, однако сгладить этот момент можно. Как именно — на эту тему прочитали несколько книг", — поделился Горбунов.

Если Катя Осадчая, как она сама призналась в прямом эфире "Сніданку з 1+1", ждала девочку, то Иван хотел братика. И теперь, по словам Юрия, Иван с радостью помогает родителям заботиться о новорожденном. Ради того, чтобы провести время с братиком, Иван даже отказывается идти играть на детскую площадку и просит дать ему работу.

Юрий Горбунов с сыном Иваном / Теленеделя

"Он счастлив, что сейчас в доме такой шум. Иван носит его, помогает пеленать и даже сказал: "Мама, загрузи меня работой по братику, чтобы я тоже был занят". А, когда мы целый день были дома, он даже не пошел на прогулку с няней на площадку, а целый день был рядом. Поэтому надеемся, что так будет и дальше", — рассказал Юрий Горбунов.

Юрий Горбунов с сыном Иваном / Теленеделя

Также ведущий добавил, что у малыша, имя которого еще не разглашают, характер спокойный, а называют они его ласково: "Наш маленький Лев" (потому что по гороскопу младший сын Юры и Кати — Лев — прим.ред.)

Юрий Горбунов с сыном Иваном / Теленеделя

Напомним, что 24 августа Юрию Горбунову исполнился 51 год. Жена шоумена Екатерина Осадчая, в свою очередь, показала, как они отпраздновали это событие, где сын Екатерины от первого брака устроил отчиму концерт.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку