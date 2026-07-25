Юрий Горбунов встретился с военным Дмитрием Дикусаром и раскрыл, как он изменился в ВСУ

Юрий Горбунов, Дмитрий Дикусар

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Украинский телеведущий Юрий Горбунов высказался об изменениях хореографа Дмитрия Дикусара, который с начала полномасштабного вторжения служит в рядах ВСУ.

Так, шоумен долгое время дружит с военным и иногда видится с ним. По словам Юрия, фронтовой опыт существенно изменил танцовщика. Ведущий признался, что за эти годы Дмитрий сменился как снаружи, так и внутренне.

Горбунов вспомнил, что их дружба началась еще много лет назад, когда Дикусар был женат на певице Ирине Билык. Поэтому нынешняя трансформация хореографа стала для него особенно заметной.

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«Мы с Димой дружим давно, еще с тех времен, когда он был мужем Ирины Билык. Потому всегда поддерживали связь. Знаете, война очень изменила его. Когда-то это был Дима Дикусар — бальник, артист. А сегодня это уже Дмитрий Дикусар — взрослый, закаленный войной мужчина, военный. Даже внешне он стал совсем другим», — поделился Горбунов в интервью oboz.ua.

Дмитрий Дикусар / © скриншот с видео

Несмотря на службу на фронте, пляски, по словам телеведущего, остаются неотъемлемой частью жизни хореографа. Это особенно проявилось во время его работы в жюри последнего сезона шоу «Танцы со звездами».

Как известно, для участия в съемках проекта Дмитрий Дикусар специально получил краткосрочный отпуск. Он на несколько дней покинул место службы, чтобы присоединиться к шоу, а по завершении съемок снова вернулся к исполнению военных обязанностей.

Горбунов признался, что был приятно удивлен тем, насколько точно и профессионально военный анализировал выступления участников, несмотря на длительный перерыв в работе на сцене.

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«Когда мы виделись, меня поразило, что он не потерял танцевальный профессионализм. Как член жюри „Танцев со звездами“ в последнем сезоне он совершенно точно, профессионально комментировал каждое выступление. Было видно, что танцы никуда из него не исчезли, просто теперь в его жизни появилась еще одна, более важная миссия», — отметил ведущий.

Напомним, что недавно хореограф Елена Шоптенко удивила откровенным танцем за потрясающий донат для ветеранов.

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