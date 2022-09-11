Юрий Горбунов выдал замуж красавицу-племянницу и показал фото со свадьбы

Ведущий и продюсер Юрий Горбунов поделился радостной новостью в его семье.
Так, на днях Юрий Горбунов выдал замуж свою племянницу Наталью.
О произошедшей в его семье радостной новости ведущий проекта "Голос країни" рассказал на странице в Instagram. Горбунов разместил фотографии со свадьбы, где позирует с новоиспеченными супругами. Праздник влюбленные устроили в Стрые.
Как рассказал актер, свадьба должна была состояться 26 февраля. Однако сыграть ее в теплом семейном кругу удалось сейчас – когда жениху Наталье, который служит в ВСУ, Владимиру на несколько дней дали отпуск:
"Сегодня, на фоне таких положительных и обнадеживающих новостей с фронта, очень приятная новость произошла в нашей семье! Вышла замуж и обвенчалась моя племянница Наталья! Свадьба должна была состояться 26 февраля! И вот сегодня, воспользовавшись тем, что жениху Владимиру дали из ВСУ на несколько дней отпуск, в очень узком кругу родственников, мы все же отпраздновали рождение новой украинской семьи!" – рассказал Горбунов.
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Юрий пожелал молодым супругам жить в согласии и мире.
В свою очередь, подписчики Горбунова присоединились к поздравлениям: "Поздравляю молодую пару! Пусть встретят как можно быстрее победу под мирным небом, и живут долго и счастливо!", "Счастья молодым в свободной Украине", "В согласии, любви и счастье дожить до свадьбы золотой".
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