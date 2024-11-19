Юрий Горбунов высказался о возрастном кризисе двух сыновей и как с ним справляется

Украинский ведущий и один из продюсеров фильма "Потяг у 31 грудня" Юрий Горбунов рассказал о кризисных периодах его двух сыновей.

Так, знаменитость вместе с женой Екатериной Осадчей воспитывает трехлетнего Даниила и семилетнего Ивана. В эксклюзивном интервью ТСН.ua Юрий поделился, как ладит с детьми в их довольно непростые периоды повзросления. Как говорит шоумен, он всегда пытается выслушать сыновей и найти общий язык с ними. По мнению Горбунова, это особенно важно в условиях войны, в которых вынуждены жить украинские малыши.

Юрий Горбунов с детьми / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Данилу три года, но нашему старшему Ивану семь. Его кризис трех лет мы уже проходили, поэтому знаем, как справиться с Данилой. Иван сейчас во втором классе, он имеет свое мнение по многим вопросам, знает, что должен учиться и утром вовремя просыпаться. Несмотря на тревоги, я его везу в школу, иногда мы не успеваем, идем в укрытие… И вот это влияет на жизнь больше всего. Возрастные проблемы никто не отменял, но надо всегда слышать своих детей, идти им навстречу, помня о самом важном — безопасности, здоровье и любви к ним", - пояснил продюсер.

Напомним, недавно Юрий Горбунов делился, как война изменила его брак с Екатериной Осадчей. Продюсер назвал два пункта, которые помогли ему уберечь любовь во времена нестабильности.

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