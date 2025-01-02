Юрий Горбунов высказался о Зеленском и планирует ли сам пойти в политику

Украинский ведущий и один из продюсеров фильма "Потяг у 31 грудня" Юрий Горбунов прокомментировал свои политические амбиции.

Как признается звезда в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці", на самом деле он не смог бы изменить свою карьеру и уйти в политику. Юрий утверждает, что очень любит заниматься продюсированием, потому не планирует покидать эту профессию. Ведущий убежден, что идти к власти нужно только тем, кто делает это осознанно, а не простой ради мечты.

"Мне нравится все, чем я занимаюсь. К сожалению, политика, по-моему, никому не приносит положительных результатов. Человек, чтобы пойти в политику, должен хотеть заниматься политикой. Если ты идешь в политику набрать себе баллов, то это другая задача", – объяснил продюсер.

Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Кроме того, Юрий рассказал об отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Знаменитость говорит, что до войны у него были тесные рабочие связи с тогда еще юмористом, но сейчас они перестали часто видеться и общаться. Правда, им обоим все еще приятно иногда пересекаться на публичных мероприятиях.

"Они (отношения с Владимиром Зеленским – прим. ред.) не напряжены. Но они не были дружественными, они были рабочими, деловыми. Последний раз виделись полтора года назад во время полномасштабного вторжения. Виделись на одном из концертов в метро. Мы пожали друг другу руки, обнялись, "рады видеть" и все", — признался Горбунов.

Напомним, ранее Юрий Горбунов высказался о скандальных Владе Яме и Олеге Виннике. Шоумен объяснил, как относится к беглым звездам.

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