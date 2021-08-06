Юрий Горбунов женил своего племянника и показал фото со свадьбы

Свадьба состоялась в Ивано-Франковску.

Звезда канала "1 + 1" Юрий Горбунов, который недавно показал беременную Екатерину Осадчую в купальнике, растрогал поклонников фото с племянником Александром.

Юрий Горбунов на свадьбе / instagram.com/gorbunovyuriy

Так, на своей странице в Instagram звезда опубликовал новый пост, сделанный на праздновании свадьбы его родственников, в Ивано-Франковске. На снимках Горбунов стоит в изысканном костюме вместе со счастливыми и улыбающимися новоиспеченными супругами.

Юрий Горбунов празднует свадьбу / instagram.com/gorbunovyuriy

Также телеведущий чувственно поздравил родственников с праздником.

"Теперь ты взрослый, мой дорогой племянник! Александр Горбунов и Вероника Горбунова! Такой важный день в жизни! Счастья вам дети !! Люблю!" — подписал сообщение Юрий.

Отметим, сам же Юрий Горбунов сейчас готовится стать отцом. Не так давно телеведущий вместе со своей женой Екатериной Осадчей рассказали о своем грядущем пополнении в семье.

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