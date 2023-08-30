Юрий Кот предал Украину и бежал в Россию: как бывший ведущий стал ярым путинистом и пропагандистом

Ведущий еще в 2014 году ярко продемонстрировал свои пророссийские взгляды, хотя до этого активно работал в Украине и развивался в профессиональном плане.

Бывший ведущий Юрий Кот в свое время был любимцем среди украинской аудитории. Он работал в украинских проектах и вел всевозможные шоу.

Однако, когда началась Революция достоинства, когда россия аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе, Юрий Кот неожиданно поддержал страну-агрессор.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, как ведущий предал Украину, сбежал в россию, стал ярым путинистом и активно начал подыгрывать российской пропаганде, распространяя различные фейки об украинцах.

Юрий Кот / Фото: скриншот с видео

Юрий Кот – уроженец Житомира. Он родился в семье актера и учительницы украинского языка и литературы. Сам скандальный ведущий окончил Житомирский педагогический институт и Киевский театральный.

Свою карьеру Кот начал в Житомире, где работал диктором на местном радио. Славу скандальному ведущему принес "Интер", где он был бренд-голосом телеканала с 1999 года по 2011 год.

Юрий Кот / Фото: скриншот с видео

В частности, за время своей карьеры в Украине Кот был ведущим таких проектов, как "Национальная лотерея", "Все для тебя", "Свет", "Свадьба для тебя" и другие. Что примечательно, скандальный Кот говорил на украинском.

Когда в Украине началась Революция достоинства, ведущий неожиданно удивил своей позицией. Он стал ведущим так называемого Антимайдана. Когда россия аннексировала украинский полуостров Крым, Кот поддержал действия страны-агресора. Также ведущий не скрывал своей радости, что на востоке Украины началась война.

Юрий Кот / Фото: скриншот с видео

В россии предатель Юрий Кот живет с 2014 года. Почти сразу после переезда в страну-агрессор ведущий начал подыгрывать российской пропаганде, распространять фейки об Украине и продвигать нарративы россии.

Юрий Кот начал работать на российских телеканалах, вести передачи, в которых показывал украинцев в негативном свете. Кроме того, он был одним из организаторов пропагандистского пророссийского шествия "Бессмертный полк".

Юрий Кот / Фото: скриншот с видео

Когда россия начала полномасштабное вторжение, скандальный ведущий начал больше подыгрывать российской пропаганде. Он создал Telegram-канал, где прославляет преступления оккупантов на украинских землях, распространяет фейки о войне и активно поддерживает россию.

За такую позицию Юрию Коту в 2022 году объявили подозрение в госизмене. Согласно статье, возбужденной против ведущего, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Юрий Кот / Фото: скриншот с видео

Напомним, недавно актриса из фильма "Кавказская пленница" Наталья Варлей впервые прокомментировала войну в Украине. Артистка выдала свою позицию касательно вторжения России на территорию независимой страны.

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