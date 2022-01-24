Юрий Мешков признался, в каких отношениях с Александрой Зарицкой

Фанаты подозревали, что между ними роман.
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая еще во время участия в проекте "Танцы со звездами" намекала на то, что между ней и ее партнером Юрием Мешковым нечто большее, чем дружба.
Артистка рассказывала, что ей нравился Юрий, как парень. Исполнительница надеялась, что между ними что-то будет вне проекта.
Юрий же, в свою очередь, откровенно говорил, что Александра ему нравится, как девушка. Более того, он даже приглашал певицу на свидание.
Впрочем, как именно сложились их отношения после "Танцев со звездами" было неизвестно. Журналисты сайта TSN.ua пообщались с Юрием и узнали, общаются ли они вне проекта.
В общем, Мешков рассказал, что они и дальше дружат с Александрой.
"Общаться мы продолжили. Общаемся хорошо. У нас все хорошо. Но комментировать больше, я не могу. Мы очень-очень хорошо дружим. А вот как мы дружим, это еще пока секрет", — поделился Мешков.
Кстати, недавно Зарицкая начала заниматься хип-хопом. Юрий рассказал, что он поддерживает Сашу, а также радуется, что она продолжает заниматься танцами.
"Сейчас она развивается. У нее другие проекты. Но мне нравится то, что она меняется", – добавил Юрий.
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