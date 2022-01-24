Юрий Мешков признался, в каких отношениях с Александрой Зарицкой

Фанаты подозревали, что между ними роман.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая еще во время участия в проекте "Танцы со звездами" намекала на то, что между ней и ее партнером Юрием Мешковым нечто большее, чем дружба.

Артистка рассказывала, что ей нравился Юрий, как парень. Исполнительница надеялась, что между ними что-то будет вне проекта.

Юрий же, в свою очередь, откровенно говорил, что Александра ему нравится, как девушка. Более того, он даже приглашал певицу на свидание.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / instagram.com/kazka.band

Впрочем, как именно сложились их отношения после "Танцев со звездами" было неизвестно. Журналисты сайта TSN.ua пообщались с Юрием и узнали, общаются ли они вне проекта.

В общем, Мешков рассказал, что они и дальше дружат с Александрой.

"Общаться мы продолжили. Общаемся хорошо. У нас все хорошо. Но комментировать больше, я не могу. Мы очень-очень хорошо дружим. А вот как мы дружим, это еще пока секрет", — поделился Мешков.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / instagram.com/kazka.band

Кстати, недавно Зарицкая начала заниматься хип-хопом. Юрий рассказал, что он поддерживает Сашу, а также радуется, что она продолжает заниматься танцами.

"Сейчас она развивается. У нее другие проекты. Но мне нравится то, что она меняется", – добавил Юрий.

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