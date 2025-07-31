Юрий Никитин и Ольга Горбачева разводятся после девяти лет брака: что стало причиной

Ольга Горбачева и Юрий Никитин / © instagram.com/gorbachovaolga

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Украинский продюсер Юрий Никитин и артистка Ольга Горбачева разводятся после девяти лет брака.

Об этом сообщила сама Горбачева в интервью Славе Демину. Артистка говорит, что они с мужем уже восемь месяцев не состоят в отношениях, три из которых не живут вместе. Бывшие супруги пока что официально не оформляли развод, однако, по словам Горбачевой, вскоре это произойдет. Инициатором разрыва стала артистка. Ольга Горбачева заверила, что причиной развода ни в коем случае не были измены. По словам знаменитости, у нее уже не было ресурса на эти отношения.

"Сейчас у нас процесс завершения отношений. Мы не на официальной стадии, но к ней близко. Мы последних восемь месяцев как завершили наши отношения. Это очень комплексный вопрос, он не связан с третьими лицами. Он связан с моими личными процессами. Я все время пытаюсь вырваться из этих отношений, хотя у меня прекрасный муж, но у меня не было больше ресурса на эти отношения", - сообщила артистка.

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Юрий Никитин и Ольга Горбачева / © instagram.com/yuriynikitin

Ольга Горбачева также заверила, что Юрий Никитин - замечательный муж, который после разрыва все ей оставил. Однако в отношениях было сложно как и ей, так и ему. Артистка говорит, что муж требует немало внимания. Раньше для нее это было нормальным. Однако сейчас знаменитость уделяет время на развитие своей карьеры, а также занимается дочками. По словам Горбачевой, от чего-то необходимо было отказаться, и это оказались ее отношения с Никитиным.

"У нас три с половиной года такие испытания, что надо выбирать, куда ты хочешь направить этот ресурс. Мой муж масштабный, он в чем-то гениальный, но он требует очень много моего внимания. Когда-то для меня это было окей, но сейчас, когда я участвую в карьере обеих дочерей и когда я пришла к решению, что хочу строить карьеру в новой стране, я просто в какой-то период поняла, что от чего-то я должна отказаться. Это оказались мои отношения. Мне было в них уже сложно, было сложно и Юре. Мы пришли к таким выводам, что мы снова попробуем быть отдельно", - добавила артистка.

Юрий Никитин и Ольга Горбачева / © instagram.com/gorbachovaolga

Отметим, для Юрия Никитина и Ольги Горбачевой этот разрыв уже не первый. Пара состояла в браке с 2007 года до 2009-го. Уже в 2011-м продюсер и певица снова начали встречаться, а в 2016-м - поженились. Бывшие супруги воспитывают двух дочерей - Полину и Серафиму. Недавно Ольга Горбачева показала фото с детьми и просто удивила их сходством.