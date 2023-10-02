Юрий Никитин к 50-летию Андрея Данилко сделал ему ценный подарок: "Нашел что-то особенное"

Сегодня, 2 октября, свой 50-й день рождения празднует звезда украинского шоубизнеса Андрей Данилко, также известный по сценическому образу Верки Сердючки.

В этот день артист получил сотни поздравлений от своих друзей, коллег и почитателей. Поздравил Данилко с праздником и его продюсер и давний друг Юрий Никитин.

На своей странице в Instagram он поделился архивными фотографиями вместе с музыкантом, а также написал трогательное приветствие к нему.

Юрий Никитин и Андрей Данилко / Фото: instagram.com/yuriynikitin

"Сегодня потрясающий день — день твоего рождения. Я искренне поздравляю тебя, мой друг! Желаю тебе крепкого здоровья, радости, вдохновения и любви в каждой секунде твоей жизни", — написал продюсер.

Юрий Никитин и Андрей Данилко / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Юрий Никитин и Андрей Данилко / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Кроме того, Никитин признался, какой подарок сделал своему другу ко дню рождения. Как рассказал продюсер, он давно знает о том, как Данилко увлекается кино, поэтому решил подарить ему новенький телевизор для просмотра любимых лент.

Долго думал, чем порадовать суперуспешную творческую личность, у которой есть все. И, кажется, нашел что-то действительно особенное. За 26 лет вместе я хорошо знаю о твоей страсти к просмотру редких фильмов и решил подарить тебе уникальное устройство — "телевизор, знающий все фильмы на свете" meta smart TV Gazer. Его, кстати, разработали украинцы, что вызывает особую гордость и придает ценности. Мне очень удалось дружить и работать с таким большим человеком, как ты. Люблю тебя, мой учитель. Будь счастлив", — обратился к Данилко Никитин.

Юрий Никитин и Андрей Данилко / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Юрий Никитин и Андрей Данилко / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Продюсер не указал, какую именно модель телевизора выбрал для друга, но все равно презент получился не дешевым. Так, по официальному сайту стоимость такого подарка около 30 тысяч гривен. Более дорогие модели этого бренда вообще могут стоить до 75 тысяч гривен.

Подарок Юрия Никитина Андрею Данилко / Фото: instagram.com/yuriynikitin

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