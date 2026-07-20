Юрий Никитин на редких кадрах показал энергичную 95-летнюю маму и нежно поздравил ее с важным праздником

Юрий Никитин / © instagram.com/yuriynikitin

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Украинский продюсер Юрий Никитин впервые за длительное время показал свою маму Людмилу Андреевну.

Кадрамы с близким человеком он поделился не просто так. Дело в том, что у Людмилы Андреевны день рождения. Более того, в этом году у нее еще и юбилей. Маме Юрия Никитина, на которую он очень похож, исполняется 95 лет. Продюсер в Instagram поздравил близкого человека.

Знаменитость показала кадры с празднования дня рождения мамы. Людмила Андреевна собрала всех близких в заведении. Там мама Юрия Никитина не сидела на одном месте. Она охотно развлекалась с гостями, танцевала и принимала участие в различных активностях.

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Мама Юрия Никитина

«С днем рождения, моя дорогая! Тебе сегодня 95 — вау! Но ты так молода душой, энергична и вдохновлена, что многим современным тридцатилетним можно ставить тебя в пример», — говорит продюсер.

По словам Юрия Никитина, его мама за свой жизненный путь много чего пережила. Однако она никогда не теряла жажду к жизни и всегда ко всему относилась с любовью. Продюсер предполагает, что это и есть секрет ее долголетия. Так что Юрий Никитин и дальше желает ей радоваться всему вокруг, а он будет надежной опорой и поддержкой.

Мама Юрия Никитина

«Мало кто сегодня может по-настоящему осознать, какую непростую жизнь ты прожила: голод, оккупация, коммунизм… Но, несмотря на все испытания, ты сохранила невероятное желание жить, радоваться каждому дню и любить все, что тебя окружает. И я думаю, что именно любовь, живущая в твоем большом сердце, и является тем главным секретным ингредиентом твоего долголетия. Поэтому радуйся, мечтай, вдохновляйся, люби и продолжай даровать свой свет всем нам. Люблю тебя безгранично и благодарю тебя за все, моя родная, моя мамочка», — обратился к маме продюсер.

Напомним, недавно в семье актрисы Ольги Сумской был важный праздник. У мужа артистки Виталия Борисюка был день рождения. Знаменитость эмоционально поздравила возлюбленного и похвасталась его талантом.

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