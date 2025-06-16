- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1727
- Время на прочтение
- 1 мин
Юрий Никитин на редком фото показался сразу с двумя подросшими дочерьми от Ольги Горбачевой
Юрий Никитин показал, как сейчас выглядят его дети. Также продюсер высказался об особом празднике.
Украинский продюсер Юрий Никитин впервые за длительное время показался сразу с двумя дочками от жены, артистки Ольги Горбачевой.
Семейный контент в фотоблоге знаменитости - это редкость. Однако по случаю особой даты продюсер сделал исключение. Юрий Никитин опубликовал в Instagram фото сразу с двумя дочерьми. На снимках знаменитость позировал с 18-летней Полиной и 10-летней Серафимой на фоне бамбука.
Фото с детьми Юрий Никитин опубликовал по случаю Дня отца, который в этом году пришелся на 15 июня. Продюсер поблагодарил дочерей, что они сделали его папой. Также он отметил, что очень сильно гордится девочками.
"Горжусь вами и благодарю, что выбрали меня своим отцом", - отметил продюсер.
Отметим, дочерей Юрию Никитину родила жена, артистка Ольга Горбачева. Пара с 2007 года состоит в браке. Правда, в 2009-м влюбленные разводились, но уже через несколько лет снова сошлись, а в 2016-м повторно поженились.
Напомним, недавно актриса Даша Трегубова делилась фото с дочкой. Артистка просто удивила изменениями во внешнем виде 14-летней Полины.