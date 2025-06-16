Юрий Никитин на редком фото показался сразу с двумя подросшими дочерьми от Ольги Горбачевой

Юрий Никитин / © instagram.com/yuriynikitin

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Украинский продюсер Юрий Никитин впервые за длительное время показался сразу с двумя дочками от жены, артистки Ольги Горбачевой.

Семейный контент в фотоблоге знаменитости - это редкость. Однако по случаю особой даты продюсер сделал исключение. Юрий Никитин опубликовал в Instagram фото сразу с двумя дочерьми. На снимках знаменитость позировал с 18-летней Полиной и 10-летней Серафимой на фоне бамбука.

Юрий Никитин с дочерьми от Ольги Горбачевой / © instagram.com/yuriynikitin

Фото с детьми Юрий Никитин опубликовал по случаю Дня отца, который в этом году пришелся на 15 июня. Продюсер поблагодарил дочерей, что они сделали его папой. Также он отметил, что очень сильно гордится девочками.

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"Горжусь вами и благодарю, что выбрали меня своим отцом", - отметил продюсер.

Юрий Никитин с дочерьми от Ольги Горбачевой / © instagram.com/yuriynikitin

Отметим, дочерей Юрию Никитину родила жена, артистка Ольга Горбачева. Пара с 2007 года состоит в браке. Правда, в 2009-м влюбленные разводились, но уже через несколько лет снова сошлись, а в 2016-м повторно поженились.

Напомним, недавно актриса Даша Трегубова делилась фото с дочкой. Артистка просто удивила изменениями во внешнем виде 14-летней Полины.